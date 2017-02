Britisches Oberhaus begutachtet Brexit-Gesetz

Im House of Lords sind die Konservativen in der Minderheit, eine Blockadehaltung gilt dennoch als unwahrscheinlich

London – Am späten Montagnachmittag hat das Oberhaus seine Detailberatungen über das Brexit-Gesetz der Regierung begonnen. Für die zahlreichen EU-Freunde in der ungewählten Parlamentskammer geht es um zwei Kernanliegen, mit denen ihre Gesinnungsgenossen im Unterhaus gescheitert waren. Zum einen soll Westminster über den schlussendlich von der Regierung ausgehandelten Deal mit der EU abstimmen dürfen. Zum anderen verlangen sie Bleibegarantien für die rund drei Millionen Bürger anderer EU-Staaten, die auf der Insel leben und arbeiten.

Zwei Tage will die gesamte Kammer mit ihren 805 Mitgliedern der Gesetzgebung widmen, kommende Woche soll es in Fachkomitees weitergehen. Den politischen Gepflogenheiten auf der Insel zufolge kann das Oberhaus Vorlagen der gewählten Kammer abändern oder gänzlich zurückweisen. Beides würde nur zu einer Verzögerung führen; am Ende setzt sich stets das Unterhaus mit einem letzten Votum durch.

May will Märztermin halten

In diesem Fall wäre eine längere Verzögerung allerdings peinlich für Premierministerin Theresa May und ihr Kabinett, schließlich will die Regierung bis Ende März in Brüssel den Austrittsantrag nach Artikel 50 des Lissabon-Vertrags einreichen.

Dieser Zeitplan gilt als ungefährdet, weil das Unterhaus die Regierungsvorlage ohne Änderung beschlossen hat. Der ungeschriebenen Verfassung zufolge kann das Oberhaus deshalb zwar Änderungen beschließen, aber die Vorlage nur einmal an die gewählte Kammer zurücksenden. Damit wird in Regierungskreisen gerechnet: Beide Änderungsanträge gelten als aussichtsreich, weil das Oberhaus ein klares Signal an die Downing Street senden will. Zudem sind die Konservativen mit 252 Fraktionsmitgliedern in der Minderheit.

Allerdings hat die Labour-Opposition bereits signalisiert, dass sich die Peers einem zweiten Votum der Volksvertreter nicht widersetzen werden. "Wir werden das Gesetz nicht blockieren", teilte die Fraktionschefin im Oberhaus, Angela Smith, der BBC mit. Damit will die Opposition eine Verfassungskrise vermeiden. Es wäre "extrem unklug", argumentiert beispielsweise der frühere Spitzenbeamte des Unterhauses und jetzige Oberhäusler Robert Rogers, "sich dem Unterhaus in den Weg zu stellen". Tatsächlich haben Regierungsvertreter und die fanatischen EU-Feinde auf den konservativen Hinterbänken bereits düstere Drohungen ausgestoßen: Sollten Lords und Ladys bisherige Gepflogenheiten verwerfen und der Regierung Stolpersteine in den Weg legen, werde umgehend die Abschaffung der mehr als 800 Jahre alten Institution auf die Tagesordnung kommen.

Brief von Prominenten

Einstweilen haben sich für die Debatten dieser und nächster Woche 191 Mitglieder in die Rednerliste eingetragen. Die meisten dürften den geplanten harten Brexit ähnlich kritisch bewerten wie dutzende prominente Geschäftsleute, Wissenschafter und Exdiplomaten, deren Leserbrief am Montag die "Times" abdruckte. Sie pochen auf eine Änderung der Gesetzgebung dahingehend, dass die Parlamentarier der Regierung einen Kurswechsel in den Austrittsverhandlungen aufzwingen können. Sollte May einen "unpatriotischen Brexit" anpeilen, müsse notfalls auch der Verbleib im Brüsseler Club wieder auf die Tagesordnung, glauben Prominente wie die Entwicklungsexpertin Bianca Jagger oder der frühere UN-Spitzendiplomat Mark Malloch Brown. (Sebastian Borger aus London, 20.2.2017)