Quiz: Sind Sie ein Opernball-Experte?

Jedes Jahr gegen Ende der Faschingszeit kommt er, der schillerndste Ball aller Bälle. Testen Sie Ihr Wissen über den Wiener Opernball!

"Vienna is so awesome!", hört man dieser Tage viele ausländische Gäste in feinen Gewändern sagen. "Wo sonst fühlt man sich denn wie eine Adelige", sagte beispielsweise Richard Lugners Stargast Andie MacDowell einst. Und tatsächlich fühlen sich so manche in eine längst überwunden geglaubte Zeit zurückversetzt.

Der Ärger der Einheimischen darüber wird sich – innerhalb des üblicherweise recht hohen Grant-Niveaus – in Grenzen halten. Um den auch sonst nicht gerade rar gesäten imperialen Kitsch ihrer Stadt bewundert sie schließlich die ganze Welt.

Höhepunkt der Ballsaison

Die Wahrheit ist, wenn auch nicht weniger glänzend und schillernd, etwas profaner: Der Opernball ist ein sogenanntes "Society Event". Wer gerne gesehen wird und sehen möchte, muss dort sein. Deshalb geben sich dort auch die Schönen, Reichen und Mächtigen die Klinke in die Hand.

So viele gar, dass manches Mal der kulturelle und historisch wertvolle Aspekt des Balls etwas untergeht. Denn nicht ohne Grund gilt der Wiener Opernball als Höhepunkt der Ballsaison. Jahr für Jahr wirken Künstler von Weltformat an seiner Durchführung mit.

Waren Sie schon am Opernball?

Ob Sie mit diesem Ereignis etwas anfangen können, ist vom persönlichen Geschmack abhängig. Waren Sie vielleicht schon dort, dann freuen wir uns auf Ihre Geschichte! Gleichgültig lässt dieses Ereignis jedenfalls nur wenige. Man kann ihm aufgrund medialer Begleitung im Übermaß schließlich kaum aus dem Weg gehen. Und weil dem so ist, dürfte dieses Quiz für Sie keine große Hürde darstellen. (jnk, 22.2.2017)