Oscars: Wie gut kennen Sie sich bei den Academy Awards aus?

Filmfans freuen sich schon auf die lange Oscar-Nacht, auch wenn das Aufstehen am nächsten Morgen hart wird. Gehören Sie zu den Oscar-Experten? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Die sogenannte Oscar-Season steuert auf ihren Höhepunkt zu. In der Nacht von Sonntag auf Montag werden die 89. Academy Awards vergeben. Talkshow-Host Jimmy Kimmel wird durch den Abend führen, an dem der 14-fach nominierte Film "La La Land" als großer Favorit gilt.

Die Nacht wird für österreichische Filmfans wieder eine lange, die Verleihung beginnt für Zuseher in unseren Breitengraden erst um 2.30 Uhr morgens. Es heißt also wieder "Kaffeemaschinen aufdrehen!". Einen österreichischen Beitrag gibt es dieses Jahr zwar nicht, man kann jedoch zumindest für "Toni Erdmann" die Daumen drücken, in dem Peter Simonischek die Hauptrolle spielt.

And the Oscar goes to?

Und wie gut wissen Sie über die Oscars Bescheid? Haben Sie bei den Verleihungen der vergangenen Jahre aufgepasst? Testen Sie Ihr Oscar-Wissen im Quiz, und lassen Sie uns im Forum wissen, wer Ihre persönlichen Oscar-Favoriten sind! (aan, 24.2.2017)