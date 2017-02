Disney entwickelt Zimmer mit komplett kabelloser Stromversorgung

In dem Raum können mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgt werden

Smartphones oder elektronische Zahnbürsten, die sich kabellos aufladen lassen, gibt es bereits. Dafür müssen die Geräte allerdings auf eine Ladestation oder eine spezielle Unterlage gelegt werden – und diese sind wiederum mit einem Kabel an der Steckdose angeschlossen. Disney Research arbeitet an einer Technologie, bei der elektrische Geräte quasi über die Luft aufgeladen werden können.

Stromversorgung für zahlreiche Geräte

Die Forscher haben dafür einen prototypischen Raum entwickelt. Das System besteht hauptsächlich aus Wänden aus Aluminium, einer Kupferstange mit Kondensatoren in der Mitte des Raumes und einem Signalgenerator, der sich außerhalb des Raumes befindet. Damit lässt sich ein gleichmäßiges Magnetfeld erzeugen. Wie das Ganze genau funktioniert zeigen die Forscher in einem Video.

In dem Raum können mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgt werden – etwa ein Smartphone, eine Lampe oder ein Ventilator. Die Geräte müssen dafür nicht auf einem bestimmten Platz liegen, sondern können frei bewegt und benutzt werden. Die Technologie lässt sich laut den Forscher auch skalieren und könnte beispielsweise in großen Hallen oder kleinen Kisten zum Einsatz kommen.

disneyresearchhub

Bis so ein System im Alltag eingesetzt werde könnte, müssen allerdings noch einige Probleme beseitigt werden. So kann man sich der Kupferstange in der Mitte des Raumes laut "Ars Technica" nicht weiter als 46 Zentimeter nähern, ohne SAR-Werten in schädlicher Höhe ausgesetzt zu werden. Auch müssen die Räume speziell dafür konstruiert werden. In Zukunft hoffen die Forscher, bestehende Räume durch Wandpanele nachträglich aufrüsten zu können. (red, 20.2.2017)