Iranische Katastrophenversicherung wirbt mit Donald Trump

Neben dem Trump-Bild steht auf Persisch: "Katastrophen kennen weder Zeit noch Ort".

Washington/Teheran – Eine Filiale der großen iranischen Versicherungsfirma Asia macht Werbung mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Nach Medienberichten vom Montag sollen durch ein Poster mit Trumps Profil neue Kunden für die Katastrophenversicherung gewonnen werden. Neben dem Trump-Bild steht auf Persisch: "Katastrophen kennen weder Zeit noch Ort".

Mit seiner Anti-Iran-Politik und besonders dem – vorerst gestoppten – Einreiseverbot für Iraner in die USA ist Trump zu einem der unbeliebtesten ausländischen Regierungschefs in der Islamischen Republik geworden. Selbst Regimegegner im Iran sehen in Trump eine Gefährdung der Entspannungspolitik mit den USA, die nach dem Atomabkommen von 2015 spürbar war. Für sie richtet sich die Politik Trumps nicht mehr gegen die Regierung in Teheran, sondern gegen das gesamte iranische Volk. (APA, 20.2.2017)