Donuts: Die amerikanische Variante des Krapfens

foto: ursula schersch

Kokosfett oder Öl in einer Pfanne oder einem geeigneten Topf auf 175 bis 185 °C erhitzen. Das Öl soll einige Zentimeter hoch stehen, und der Topf sollte so groß sein, dass mindestens zwei Donuts gleichzeitig frittiert werden können (hier: 750 ml Öl in einem 18 cm ∅ Topf.). Wer kein Kochthermometer hat, kann zur Probe ein Holzstäbchen in das Öl halten. Wenn Bläschen aufsteigen, ist es heiß genug.



Die Donuts vorsichtig ins Öl geben. Wenn sie goldbraun sind, nach rund 30 bis 40 Sekunden umdrehen. Benötigen sie wesentlich kürzer oder länger, hat das Öl nicht die richtige Temperatur.