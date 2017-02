Burgtheater: Europa im Diskurs

Mit Ihrer Abovorteilskarte erhalten Sie ermäßigte Tickets für EUR 5,– statt EUR 7,–

Europa, USA: Was ändert sich mit Trump?

Diskussion am 5. März 2017 um 11.00 Uhr

in deutscher und englischer Sprache (ohne Übersetzung)

Es diskutieren:

Judy Dempsey

Senior Fellow, Carnegie Europe

Alison Smale

Chefkorrespondentin der „New York Times“ in Berlin

Robert Dornhelm

Filmregisseur und Drehbuchautor

Ivan Krastev

Politikwissenschafter und IWM Permanent Fellow

Moderation:

Alexandra Föderl-Schmid

Chefredakteurin

DER STANDARD

Eine Kooperation des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), der ERSTE Stiftung, des Burgtheaters und des STANDARD.

Burgtheater

Universitätsring 2, 1010 Wien

