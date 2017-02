Doskozil will von Airbus "angemessene" Reaktion zu Causa Eurofighter

"Beschimpfung" der Republik sei ein Zeichen von Panik. Mitterlehner wehrt sich gegen Vereinnahmung und kritisiert Darabos

Wien/Toulouse/München – Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Montag von Airbus-Chef Thomas Enders Ernsthaftigkeit in der Causa Eurofighter eingefordert. Er müsse dafür sorgen, "dass sein Haus nun zu einem sachlicheren und der Schwere der Vorwürfe und der Höhe des Schadens angemesseneren Umgang mit der Republik Österreich findet", so der Minister in einer Aussendung.

"Wir sind uns bewusst, dass wir mit der Strafanzeige und dem Privatbeteiligtenanschluss der Republik einen ernsten und weitreichenden Schritt gegen einen unserer Lieferanten gesetzt haben", erklärte der Minister: "Dieser Schritt war gut überlegt." Seine Task Force habe ermittelt, dass die Republik durch Betrug einen schweren Schaden erlitten habe. "Es ist meine Pflicht als Minister, den Betrug anzuzeigen und den Schaden für die Steuerzahler einzufordern. Das haben wir gemacht."

Airbus könne "noch viel mehr beitragen"

Enders müsse nun "endlich alles auf den Tisch zu legen, was den Verdacht auf Korruption und Geldwäsche in seinem Haus aufklären kann", so der Minister weiter: "Die volle strafrechtliche Aufarbeitung der Causa Eurofighter ist alternativlos. Hier kann Airbus noch viel mehr beitragen als in der Vergangenheit."

Die bisher sehr emotionalen Äußerungen von Airbus (gemeint sind wohl die Wortmeldungen von Konzernsprecher Rainer Ohler, Anm.) seien kein konstruktiver Beitrag zur Aufklärung. Ohler hatte vor einem "kostspieligen Polit-Theater" gewarnt. "Es ist ein Zeichen von Nervosität und Panik, wenn ein börsennotierter Konzern, der unter anderem im Eigentum mehrerer europäischer Staaten steht, ihren Kunden, die Republik Österreich, beschimpft", so der Minister wörtlich.

Mitterlehner "kein Bündnispartner"

Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) hat sich unterdessen am Montag gegen Vereinnahmungsversuche in der Eurofighter-Causa gewehrt. Er sei "kein Bündnispartner" für Airbus, betonte er vor Journalisten, und sei immer für restlose Aufklärung eingetreten. Bei den Gegengeschäften unterstrich er die Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden.

Der Staatsanwalt müsse jetzt prüfen, ob neue Fakten vorliegen oder nicht, meinte er. Damit bezog er sich auf seine vergangene Woche geäußerten Skepsis, was die von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) erhobenen Betrugsvorwürfe gegenüber dem Luftfahrtkonzern betrifft. Airbus hatte sich am Sonntag in seiner Kritik an Doskozil darauf berufen.

Kritik an Darabos' Abänderungsvertrag

Mitterlehner hob aber auch hervor, dass die von Österreich gekauften Flugzeuge nicht mehr im vollen Umfang einsatzfähig seien und "jetzt die Flugfähigkeit nicht gegeben ist". Aus seiner Sicht ist jener Abänderungsvertrag aus dem Jahr 2007, den der damalige SPÖ-Verteidigungsminister Norbert Darabos mit der Firma Eurofighter abgeschlossen hatte, ein wesentlicher Grund dafür. Auch dieser Teil müsse daher offengelegt werden.

Zum Thema U-Ausschuss betonte Mitterlehner, dieser sei – als Minderheitenrecht – Sache des Parlaments. Man müsse nun sehen, was der Prüfgegenstand sei. Der Vizekanzler wies hier auf die Notwendigkeit hin, zwischen dem politischen Bereich und den Aktivitäten der Staatsanwaltschaft zu unterscheiden.

Brandstetter will mit bayrischem Amtskollegen kooperieren

Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) will in der Causa die Zusammenarbeit mit Deutschland intensivieren. Montagfrüh hat der Minister deshalb mit seinem bayrischen Amtskollegen Winfried Bausback gesprochen, teilte sein Ressort in einer Aussendung mit. Bei einem etwaigen U-Ausschuss werde man mit dem Parlament eng kooperieren, bekräftigte Brandstetter. (APA, 20.2.2017)