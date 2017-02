Steier belegt beim Uniturnier in Houston den zweiten Platz

Houston (Texas) – Matthias Schwab hat es als erster Österreicher an die Spitze der Europarangliste der Amateur-Golfer geschafft. In der Weltrangliste der Amateure wird sich der in den USA studierende Steirer durch seinen zweiten Rang beim Universitätsturnier "The All American" in Houston voraussichtlich vom vierten auf den dritten Rang verbessern. (APA, 20.2.2017)