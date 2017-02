Comedyserie "Pastewka" hat eine neue Heimat bei Amazon

Achte Staffel wird für den Streamingdienst des Onlinehändlers produziert

München – Bastian Pastewka (44), deutscher Komiker, steht jetzt bei Amazon Prime Video unter Vertrag. Die achte Staffel seiner Comedy "Pastewka" werde nun in diesem Frühjahr für den Streamingdienst produziert, teilte Amazon Prime Video am Montag in München mit. Die bisherigen sieben Staffeln des Formats waren seit dem Beginn im Jahr 2005 bei Sat.1 zu sehen gewesen.

Er freue sich über "die entschlossene Aufbruchsstimmung unserer neuen Partner Amazon Prime Video, die unserer kleinen bescheuerten Familienserie gerade einen willkommenen frischen Schwung verpassen", sagte Pastewka laut Mitteilung. "Und ich danke zugleich allen Fans, die Pastewka seit Jahren die Treue halten und uns in sozialen Netzwerken fies beschimpfen, wenn wir eine Pause einlegen! Es wird uns eine Ehre sein! Viel Vergnügen!"

"Pastewka" wurde in der Vergangenheit mit einem Deutschen Fernsehpreis, vier deutschen Comedypreisen, einem Jupiter Award und zwei Rose-d'Or-Auszeichnungen bedacht. Bei Sat.1 hatte die Serie jetzt schon seit längerem eine Pause eingelegt. Bei Amazon Prime Video steht unter anderem auch Matthias Schweighöfer unter Vertrag, der ab 17. März mit seiner neuen Serie "You Are Wanted" nur im Netz zu haben ist. (APA, 20.2.2017)