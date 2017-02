403$ Millionen in der USA Powerball Lotterie

Wie man nun auch als österreichischer Spieler den Mega Jackpot knacken kann

Der US Powerball Lotto Jackpot wurde in der Ziehung am Samstag nicht geknackt und somit sind 403$ Millionen für die Ziehung am Mittwoch im Pot. Die USA Powerball Lotterie ist wohl die populärste Lotterie in Amerika aber auch weltweit und hält den Weltrekord Lotto Jackpot von 1.59$ Milliarden, der im Jänner 2016 aufgestellt wurde!

Ziehungen finden zweimal wöchentlich jeweils mittwochs und samstags statt und nun können auch Österreicher diesen Mega Jackpot knacken?

Teilnahme nun auch für Österreicher online möglich

Der Anbieter "theLotter" bietet einen Lotto Kurierdienst Service an und kauft im Namen der Kunden original Powerball Lotto Tippscheine ein- ganz so als ob man selbst in Amerika war und sich dort einen Lotto Tippschein gekauft hätte.

Das die Sache auch legitim ist zeigen die vielen Gewinner, die in den letzten Jahren Millionen über den Anbieter abräumen konnten, darunter auch ein Österreicher der im nationalen Lotto in Großbritannien gewann und ein Russe der den österreichschen Lotto 6 aus 45 Jackpot knackte. Der Kurierdienst hat in den 15 Jahren des Bestehens über 55$ Millionen an Gewinnen an über 2 Millionen Gewinner ausbezahlt.