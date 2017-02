Weltrangliste: Goffin erstmals in Top Ten

Dominic Thiem weiter Achter, Haas auf Rang 159

London – Der Belgier David Goffin ist durch seine Finalteilnahme in Rotterdam erstmals in seiner Karriere in die Top Ten der Tennis-Weltrangliste vorgestoßen. Als Zehnter liegt er unmittelbar hinter dem weiter achtplatzierten Österreicher Dominic Thiem sowie dem Schweizer Roger Federer. Alle anderen Top-Ten-Positionen bei Damen und Herren blieben am Montag im Vergleich zur Vorwoche unverändert.

Thiem verkürzte den Rückstand auf den vor ihm rangierenden Kroaten Marin Cilic um zehn Punkte auf 35 Zähler. In dieser Woche in Rio de Janeiro und in der nächsten in Acapulco hat der 23-Jährige insgesamt 680 Punkte zu verteidigen. Beste ÖTV-Dame ist weiterhin Barbara Haas, die Oberösterreicherin liegt auf Platz 159. (APA, 20.2.2017)

Tennis-Weltranglisten vom Montag, 20. Februar 2017:

HERREN

1. (1) Andy Murray (GBR) 11.540 Punkte

2. (2) Novak Djokovic (SRB) 9.825

3. (3) Stan Wawrinka (SUI) 5.695

4. (4) Milos Raonic (CAN) 4.930

5. (5) Kei Nishikori (JPN) 4.730

6. (6) Rafael Nadal (ESP) 4.115

7. (7) Marin Cilic (CRO) 3.410

8. (8) Dominic Thiem (AUT) 3.375

9. (9) Roger Federer (SUI) 3.260

10. (11) David Goffin (BEL) 3.245

Weiter:

108. (107) Gerald Melzer (AUT) 535

199. (200) Jürgen Melzer (AUT) 279

277. (279) Dennis Novak (AUT) 185

278. (290) Sebastian Ofner (AUT) 185

DAMEN

1. (1) Serena Williams (USA) 7.780

2. (2) Angelique Kerber(GER) 7.115

3. (3) Karolina Pliskova (CZE) 5.640

4. (4) Simona Halep (ROU) 5.172

5. (5) Dominika Cibulkova (SVK) 5.150

6. (6) Agnieszka Radwanska (POL) 4.915

7. (7) Garbine Muguruza (ESP) 4.720

8. (8) Swetlana Kusnezowa (RUS) 3.915

9. (9) Madison Keys (USA) 3.897

10. (10) Johanna Konta (GBR) 3.705

Weiter:

159. (162) Barbara Haas (AUT) 362

191. (191) Tamira Paszek (AUT) 286

305. (306) Julia Grabher (AUT) 140

425. (427) Pia König (AUT) 78