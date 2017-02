Strafrecht: "Staatsfeindliche Bewegungen" sollen härter bestraft werden

Geplant ist auch eine strengere Ahndung von sexueller Belästigung in Gruppen. Fußfesseln für Gefährder sind im Entwurf nicht enthalten

Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) hat am Montagvormittag das neue Strafrechtspaket in Begutachtung geschickt. Der Gesetzesentwurf, der dem STANDARD vorliegt, sieht unter anderem härtere Strafen bei sexueller Belästigung in Gruppen und eine Handhabe gegen "staatsfeindliche Bewegungen" vor. Darüber hinaus soll der Strafrahmen bei tätlichen Angriffen gegen Beamte erhöht werden.

Über Fußfesseln für sogenannte Gefährder – also Personen, die einer terroristischen Straftat verdächtigt werden – diskutiere man derzeit noch, heißt es seitens des Justizministeriums. Eine entsprechende Regelung ist nicht Teil des aktuellen Gesetzesentwurfs.

"Freemen", "Terranier" und "Erdenmenschen"

Gegen Menschen, die den Staat Österreich ablehnen, soll künftig effektiver vorgegangen werden. Seit Mitte 2014 würden in Österreich vermehrt Bewegungen auftreten, die die Hoheitsrechte der Republik infrage stellen, heißt es in den Erläuterungen zum Gesetzestext. Die Gruppierungen nennen sich "Freemen", "souveräne Bürger", "Terranier", "Reichsbürger", "Erdenmenschen", bezeichnen sich als Anhänger des "One People Public Trust" (OPPT) oder der "Verfassungsgebenden Versammlung" (VGV). "Sie gründen sich zumeist auf Verschwörungstheorien und selbst erfundenen rechtlichen Konstrukten", steht in der Beilage zum Begutachtungsentwurf.

Derzeit gibt es nur eine gesetzliche Regelung gegen "staatsfeindliche Verbindungen". Mit dem neuen Gesetz wäre für eine strafrechtliche Verfolgung ein geringerer Organisationsgrad der handelnden Personen notwendig. Künftig soll sich jeder strafbar machen, der eine staatsfeindliche Bewegung gründet, sich an ihr führend betätigt oder sich daran beteiligt. Eine gemeinsame Struktur oder Kundgebungen sind dabei nicht notwendig. Es reicht, wenn zumindest zehn Menschen die gleiche staatsablehnende Haltung teilen. Es soll dann eine bis zu zweijährige Haftstrafe verhängt werden können.

Reaktion auf Silvestervorfälle

Darüber hinaus wird der Strafbestand der sexuellen Belästigung erweitert – eine Folge der Vorfälle zu Silvester in Innsbruck, wo Frauen von Gruppen junger Männer belästigt worden seien, heißt es seitens des Justizministeriums. Wer Teil einer Gruppe ist, die darauf abzielt, jemanden sexuell zu belästigen, der soll künftig mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden. Wer jemanden – mit zumindest einem Mittäter – aktiv sexuell belästigt, dem drohen bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe.

Außerdem soll für Opfer die gerechtfertigte Notwehr gegen "Angriffe auf die sexuelle Selbstbestimmung" im Strafgesetzbuch verankert werden. Bisher war diese nicht explizit geregelt. "Das bedeutet nicht nur mehr Schutz und Rechtssicherheit für die Opfer, sondern ist auch ein wichtiges Signal nach außen, dass die Achtung der Würde und der gegenseitige Respekt unverrückbare Eckpfeiler unserer Gesellschaftsordnung sind", sagt Brandstetter.

Justizwache besser schützen



Da es in letzter Zeit zu einer Zunahme an tätlichen Angriffen auf Beamte kam, will der Justizminister hier nun höhere Strafen einführen. Bis zu zwei Jahre Haft sind in dem Gesetzesentwurf angedacht, wenn es zu einem Übergriff kommt. Grundsätzlich wird die Regelung für Angriffe auf jegliche Beamte gelten – also Polizisten genauso wie Lehrer. In erster Linie sei das Gesetz aber dafür da, Justizwachebeamte künftig besser zu schützen, heißt es im Justizministerium. "Damit setzen wir ein deutliches Zeichen, dass der Staat und die für ihn tätigen Menschen sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen", sagt Brandstetter. (Katharina Mittelstaedt, 20.2.2017)