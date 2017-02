Roma bleibt erster Juve-Verfolger

Nach 4:1-Erfolg gegen FC Turin weiter sieben Punkte hinter dem Titelverteidiger

AS Rom bleibt in der italienischen Serie A erster Verfolger von Rekordmeister Juventus Turin. Die Roma gewann in der 25. Runde gegen den FC Turin mit 4:1 (2:0) und hat mit 56 Zählern weiter sieben Punkte Rückstand auf den Titelverteidiger an der Spitze (63) sowie zwei Zähler Vorsprung auf den SSC Neapel.

Edin Dzeko (10.) sorgte für die frühe Führung der Gastgeber, die der Ägypter Mohamed Salah (17.) bereits kurz danach ausbaute. Leandro Paredes (65.) legte nach dem Seitenwechsel nach. In der Schlussphase erzielte Maxi Lopez (84.) den Ehrentreffer für Turin, bevor Radja Nainggolan (90.+2) in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt sorgte.

Der AC Florenz unterlag 1:2 (1:2) beim AC Mailand. Für Mailand waren Juraj Kucka (17.) und Gerard Deulofeu (31.) erfolgreich. Nikola Kalinic hatte zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die "Fiorentina" getroffen (21.). (sid, 19.2.2017)