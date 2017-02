Rangers gewinnen Schlager gegen Capitals

2:1-Heimsieg gegen das punktebeste Team der Liga

New York – Der Kärntner Stürmer Michael Grabner und die New York Rangers haben am Sonntag das Schlagerspiel in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gegen die Washington Capitals gewonnen. Die Rangers feierten im Madison Square Garden gegen das punktebeste Team der Liga einen 2:1-Heimsieg.

Ryan McDonagh (8.) und Mats Zuccarello (49.) erzielten die Tore der Rangers, Superstar Alexander Owetschkin traf mit seinem 27. Saisontor im Powerplay zum zwischenzeitlichen Ausgleich (38.). (APA, 19.2.2017)