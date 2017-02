Leipzig nähert sich Bayern an, Schöpf trifft für Schalke

Hasenhüttl-Elf kehrt mit 2:1 gegen Gladbach wieder auf Siegerstraße zurück und liegt nun fünf Punkte hinter dem Tabellenführer – Köln vs. Schalke 1:1

Mönchengladbach – Mit dem ersten Auswärtssieg des Jahres hat RB Leipzig seine kleine Misserfolgsserie in der deutschen Fußball-Bundesliga gestoppt. Der Tabellenzweite gewann mit den ÖFB-Teamkickern Marcel Sabitzer und Stefan Ilsanker nach zuvor zwei Niederlagen in Serie am Sonntag 2:1 (1:0) bei Borussia Mönchengladbach und rückte auf fünf Punkte an Bayern heran. Der Leader hatte am Samstag 1:1 bei Hertha gespielt.

Vor 51.535 Zuschauern im Borussia-Park verloren die Gastgeber erstmals in der Liga unter Trainer Dieter Hecking. Die Treffer für die von Ralph Hasenhüttl trainierten Leipziger erzielten Emil Forsberg (31.) und Timo Werner (55.). Für Gladbach traf Jannik Vestergaard (81.). Zuvor vergab Gladbachs Thorgan Hazard noch einen Foulelfmeter (45.). Sabitzer blieb der sechste Saisontreffer verwehrt, Gladbach-Goalie Yann Sommer machte zwei gute Chancen des 22-Jährigen (16., 95.) mit starken Paraden zunichte. Sowohl Sabitzer als auch Ilsanker spielten durch.

17. Saisontreffer von Modeste

Torgarant Anthony Modeste lässt den 1. FC Köln weiter vom Europacup-Comeback nach 25 Jahren träumen, Schalke 04 droht dagegen das Ende des internationalen Abonnements. Mit seinem 17. Saisontor sicherte der Franzose den Rheinländern im Westderby ein 1:1 (1:1), das sie als Tabellensiebte auf Europa-Kurs hält. Die Gelsenkirchener sind zwar seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen, liegen aber weiter sieben Punkte hinter Köln zurück.

Modeste glich kurz vor der Halbzeit für die bis dahin wenig überzeugenden Gastgeber aus (43.). Der 28-Jährige zog damit an der Spitze der Torschützenliste mit dem Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang gleich. ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf hatte Schalke früh in Führung gebracht (2.). Die zu Hause weiter ungeschlagenen Kölner liegen nur einen Zähler hinter Hertha BSC auf Rang sechs, der in die Europa League führt. Aber auch der siebte Platz könnte für die erste Europacup-Teilnahme seit 1992 reichen. (APA/dpa, sid, 19.2.2017)