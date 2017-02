Dragon-Raumfrachter im zweiten Anlauf erfolgreich zur ISS gestartet

Versorgungsflug war zunächst wegen Triebwerksproblemen verschoben worden

Miami – Im zweiten Anlauf ist ein unbemannter Raumfrachter des US-Unternehmens SpaceX erfolgreich zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Die Falcon-9-Trägerrakete hob am Sonntag um 9.38 Uhr (Ortszeit, 15.38 Uhr MEZ) in Cape Canaveral in Florida ab. Dragon soll mehr als 2,2 Tonnen Lebensmittel und Ausrüstung zur ISS transportieren, wo sechs Raumfahrer stationiert sind.

Die Rakete wurde an der historischen NASA-Startrampe 39A gezündet, von der unter anderem die Pionierflüge der US-Astronauten zum Mond in den 60er- und 70er-Jahren gestartet waren. Am Samstag hatte SpaceX den Versorgungsflug wenige Sekunden vor dem Start verschieben müssen. Als Grund gab SpaceX-Chef Elon Musk Triebwerksprobleme bei der Falcon-9-Trägerrakete an. Alle technischen Probleme seien am Vorabend gelöst worden, erklärte nun der Leiter des Kennedy Space Center, Bob Cabana.

Das 2002 von dem Milliardär Musk gegründete Raumfahrtunternehmen SpaceX hat in den vergangenen zwei Jahren mehrere teure Pannen erlitten. Zuletzt war Anfang September 2016 eine Trägerrakete auf der Startrampe explodiert, dabei wurde ein 200 Millionen Dollar teurer israelischer Kommunikationssatellit zerstört.