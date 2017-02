Dahlmeier im Massenstart zum fünften WM-Gold

Deutsche gewinnt souverän vor der US-Amerikanerin Dunklee und der Finnin Mäkäräinen– Lisa Hauser enttäuschte abermals

Hochfilzen – Der letzte Damen-Titel bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Hochfilzen ist am Sonntag im Massenstart-Bewerb über 12,5 km erneut an die Deutsche Laura Dahlmeier gegangen. Sie holte damit in ihrem sechsten Rennen ihr fünftes Gold (plus eine Silbermedaille), vor der überraschenden US-Amerikanerin Susan Dunklee (+4,6 Sek.) und der Finnin Kaisa Mäkäräinen (20,1).

Österreichs einzige Vertreterin, Lisa Theresa Hauser, bot eine enttäuschende Leistung. Mit insgesamt sechs Strafrunden war sie weit vom erträumten Top-Ten-Ergebnis entfernt und landete mit 3:18,8 Minuten Rückstand nur auf dem 25. Platz. (APA, 19.2.2017)