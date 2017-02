Thiem erstmals gegen Tipsarevic

Gerald Melzer gegen Pella – Thiem kehrt für ein Turnier auf Lieblingsbelag Sand zurück

Rio de Janeiro – Dominic Thiem und Gerald Melzer sind kommende Woche beim mit 1,44 Mio. Dollar dotierten ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro im Einsatz. Der als Nummer zwei gesetzte Thiem kehrt für ein Turnier auf seinen Lieblingsbelag Sand zurück und trifft zum Auftakt erstmals auf den Serben Janko Tipsarevic (ATP-94.). Melzer bekommt es mit dem argentinischen Sandplatz-Spezialisten Guido Pella zu tun.

Gegen Pella hat Thiem übrigens vor einem Jahr bei seinem ersten Antreten in der brasilianischen Metropole u.a. nach einem Viertelfinalsieg über den Spanier David Ferrer (damals ATP-6.) im Halbfinale verloren. Gerald Melzer hat gegen den Weltranglisten-83. aus Argentinien bisher noch nie gespielt.

Thiem wartet, abgesehen vom Achtelfinale bei den Australian Open, noch auf sein erstes Tour-Turnier, bei dem er mehr als zwei Matches gewinnt. Zuletzt musste sich der 23-jährige Niederösterreicher im Viertelfinale von Rotterdam dem französischen Qualifikanten Pierre-Hugues Herbert geschlagen geben (Thiem auf Facebook: "ein recht hilfloses Spiel, ich konnte einfach kein Rezept gegen sein Service finden").

Nach dieser aus seiner Sicht "heftigen Niederlage" geht es für Thiem nun zurück nach Übersee, wo er vor Jahresfrist in Buenos Aires und Acapulco zwei Titel geholt und in Rio eben das Halbfinale erreicht hatte. Während er einer Titelverteidigung in Buenos Aires das Turnier in Rotterdam vorzog, möchte der Weltranglisten-Achte nach Rio in Acapulco seinen Titel verteidigen. Der Schützling von Günter Bresnik trifft im Falle eines Sieges über Tipsarevic entweder auf Facundo Bagnis (ARG) oder Dusan Lajovic (SRB). Nummer eins des Turniers ist der Weltranglisten-Fünfte Kei Nishikori aus Japan. (APA, 19.2.2017)