Österreich mit Parforceritt zu Staffel-Bronze

ÖSV-Biathlon-Quartett Mesotitsch, Eberhard, Eder und Landertinger nur von Russland und Frankreich geschlagen

Hochfilzen – Österreichs Biathlon-Staffel mit Daniel Mesotitsch, Julian Eberhard, Simon Eder und Schlussläufer Dominik Landertinger hat am Samstag in der 4 x 7,5 km-Staffel der Herren bei der Heim-WM in Hochfilzen die Bronzemedaille gewonnen. Der Sieg ging an Russland 5,8 Sekunden vor Frankreich. Landertinger kam mit 20,1 Sekunden Rückstand ins Ziel. Deutschland landete nur auf Rang vier.

Die ÖSV-Staffel hat damit wie vor zwölf Jahren bei der Heim-WM in Hochfilzen Staffel-Bronze bei den Herren geholt. (red, 18.2.2017)