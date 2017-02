Doskozil und FPÖ wollen U-Ausschuss zu Eurofighter unterstützen

Verteidigungsminister: Alle Unterlagen werden ungeschwärzt zur Verfügung stehen. Pilz will Antrag im März stellen

Wien/Toulouse/München – Der vom Grünen Sicherheitssprecher Peter Pilz angestrebte neuerliche Untersuchungsausschuss zur Eurofighter-Causa dürfte Realität werden. Am Samstag richtete FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl aus, dass seine Fraktion einen entsprechenden Antrag der Grünen, aber auch einen Allparteienantrag voraussichtlich unterstützen werde.

Pilz zeigte sich hoch erfreut, den entsprechenden Antrag will er schon Anfang März im Nationalrat einbringen. Untersuchungsausschüsse sind im Österreichischen Parlament seit Ende 2014 ein Minderheitenrecht, zu ihrer Beantragung reicht ein Viertel der 183 Nationalratsabgeordneten. Die 62 Stimmen von Grünen (24 Mandate) und FPÖ (38) gemeinsam sind daher ausreichend.

Doskozil stimmt zu

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) hatte ebenfalls zugesagt, einen Untersuchungsausschuss zur Causa Eurofighter unterstützen, wenn es den Bedarf nach politischer Aufklärung gibt. Jedenfalls werden alle Unterlagen ungeschwärzt zur Verfügung gestellt, bekräftigte er am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Doskozil sieht nun Airbus bei der Aufklärung des "Kriminalfalls" gefordert.

Im SPÖ-Klub reagierte man zustimmend. "Wir sind grundsätzlich voll für diese Aufklärung", so eine Sprecherin unter Verweis auf die von Doskozil jüngst vorgelegten Ermittlungsergebnisse der extra eingesetzten Task Force. Ob man selber den Antrag unterstützen werde, ließ sie offen.

Keine Kontakte zu Airbus

Doskozil kritisierte in München, dass erste Aussagen von Airbus (vormals EADS) darauf schließen ließen, dass das Unternehmen nicht an einer Aufklärung interessiert sei. Er lade Airbus jedoch ein, zur Aufklärung dieses "Kriminalfalls" beizutragen. Wenn die Republik Österreich auf Basis "valider Beweise" ernsthafte Schritte setzt, erwarte er sich auch von Airbus, sich sachlich damit auseinanderzusetzen. Diesen Eindruck habe er bisher aber nicht, hieß es weiters.

Der Verteidigungsminister hatte laut eigenen Angaben in München keine Kontakte zu Airbus. Man habe "alles auf den Tisch gelegt" und hier wäre auch "der falsche Zeitpunkt" gewesen. Jetzt seien die Gerichte am Werk, meinte Doskozil.

Auf die Frage, ob er auch zu einer außergerichtlichen Einigung bereit wäre, meinte Doskozil er sei grundsätzlich gesprächsbereit. Zum jetzigen Zeitpunkt sei aber das Gericht am Wort. Einschätzen, wie lange die Arbeit der Justiz nun dauern könnte, wollte er nicht. "Ich hoffe, dass es rasch geht", dies sei im Interesse der Steuerzahler, so Doskozil.

Grüne erfreut, ÖVP zögert

Grünen-Klubchefin Eva Glawischnig zeigte sich ebenso erfreut. Dass es einen weiteren Eurofighter-Ausschuss gebe, sei im Sinne des Bedürfnisses nach voller Aufklärung, meinte sie. Sie gehe davon aus, dass es sich um einen von einer Minderheit beantragten Ausschuss handeln werde, was den Vorteil bringe, dass die Mehrheitsfraktionen etwa keine Fristsetzungsmöglichkeiten hätten.

In der ÖVP gab es hier noch keine Entscheidung. "Wir werden das im Klubpräsidium beraten. Ich gehe davon aus, dass wir zustimmen", so Klubchef Reinhold Lopatka in einer schriftlichen Stellungnahme an die APA. Jedenfalls werde jede Aufklärung begrüßt. (APA, 18.2.2017)