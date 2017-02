Ex-Turmspringer Niki Stajkovic bei Badeunfall gestorben

Fünffacher Olympionike wurde tot in einem Schwimmbecken in Hallein gefunden

Hallein – Der ehemaligen Weltklasse-Turmspringer Nikola Stajkovic ist bei einem Badeunfall in Hallein am Freitagnachmittag ums Leben gekommen. Der 57-Jährige wollte laut Polizeiangaben in einer Schwimmhalle ein Training absolvieren. Rund eine Stunde nach Beginn der Einheit wurde der leblos am Grund des Beckens treibende Mann von Kindern entdeckt. Zwei Männer bargen ihn, reanimierten ihn erfolglos. Der Notarzt konnte dem Verunglückten nicht mehr helfen.

Laut Polizei dürfte Stajkovic an Herzversagen gestorben sein. Der in Salzburg geborene und zuletzt hauptsächlich auf Hawaii lebenden Turmspringer wäre in zwei Wochen 58 Jahre alt geworden.

Niki Stajkovic nahm zwischen 1972 und 1992 fünf Mal an Olympischen Sommerspielen teil. Bei Europameisterschaften holte er zwei Medaillen: einmal Silber 1982 und einmal Bronze 1981. In den letzten Jahren war er Sportdirektor der Red Bull Cliff Diving Tour. (APA, red, 18.2.2017)