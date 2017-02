Pence schwört Europäern im Namen von Trump die Treue

Es ist die erste Begegnung Merkels mit der Regierung Trump überhaupt, Pence gibt ein Bekenntnis zur Nato ab, Merkel ruft zur Zusammenarbeit auf

München – Nach deutlicher Kritik der deutschen Bundesregierung an der neuen US-Politik unter Donald Trump richten sich alle Augen auf das heutige Treffen der deutschen Kanzlerin Angela Merkel mit US-Vizepräsident Mike Pence. Es ist die erste Begegnung Merkels mit der Regierung Trump überhaupt und der Höhepunkt der Münchner Sicherheitskonferenz.

Pence hat für die Regierung von Donald Trump ein klares Bekenntnis zur Nato abgegeben. "Heute versichere ich Ihnen im Namen von Präsident Trump: Die Vereinigten Staaten von Amerika stehen fest zur Nato und werden unerschütterlich unsere Verpflichtungen für unsere transatlantische Allianz erfüllen", sagte er am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Fairer Anteil

Die Alliierten müssten aber einen fairen Anteil an den Sicherheitskosten in der Nato leisten, mahnte Pence in seiner ersten außenpolitischen Rede als Vertreter von US-Präsident Donald Trump. Die Partner müssten einen "klaren und glaubwürdigen Weg" aufzeigen, wie sie ihre Verpflichtungen einhalten wollten. Er erinnerte an die Nato-interne Vereinbarung, dass die Mitgliedsländer zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgeben. "Der Präsident erwartet, dass diese Länder Wort halten", sagte Pence. Durch unfaire Lastenteilung innerhalb der Nato würde "das Fundament unseres Bündnisses ausgehöhlt", kritisierte Pence.

Die Amerikaner seien dankbar für die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit den Europäern. "Die Schicksale der USA und Europas sind miteinander verzahnt."

Russland-Sanktionen

Zugleich mahnte er Russland, dass es das Minsker Friedensabkommen für die Ostukraine einhalten und für eine Deeskalation des Konflikts sorgen müsse. Pence deutete an, dass die US-Regierung die Sanktionspolitik nicht ändern wolle. "Die USA werden Russland dafür verantwortlich machen – selbst wenn wir neue Wege der Kooperation suchen, die Präsident Trump für möglich hält, wie Sie wissen", sagte Pence. In den vergangenen Wochen hatte es mehrfach Berichte darüber gegeben, dass Trump die US-Sanktionen gegen Russland aufheben könnte.

Merkel erwartet klare Worte

Ohne die USA wäre Europa nach Ansicht von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel mit dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus überfordert. "Wir brauchen die militärische Kraft der Vereinigten Staaten von Amerika", sagte Merkel.

Ihr sei aber genauso wichtig, dass bestimmte islamische Staaten miteinbezogen werden in diesen Kampf. Es müsse klar sein, dass nicht der Islam Ursache des Terrors sei, sondern ein fehlgeleiteter Islam. Sie erwarte "klare Worte" über die Abgrenzung des friedlichen Islam vom Terrorismus im Namen des Islam, sagte Merkel. Dies könnten westliche Politiker nicht so leisten wie islamische Autoritäten.

Merkel rief auch zum Kampf für internationale Zusammenarbeit auf. "Ich bin überzeugt, die Herausforderungen unserer heutigen Welt sind von einem einzigen Staat alleine nicht zu bewältigen, sie benötigen gemeinsame Anstrengungen", sagte sie. Doch die internationalen Strukturen etwa der Europäischen Union seien nicht effizient genug. Man müsse sie stärker und krisenfester machen, sagte die CDU-Vorsitzende.

Merkel betont Bedeutung freier Medien für Demokratie

Merkel hat zudem die Bedeutung freier Medien für das Funktionieren von Demokratien betont. Auf die Frage, ob sie die Qualität von amerikanischen Medien wie US-Präsident Trump anzweifle, sagte Merkel: "Ich informiere mich im Wesentlichen aus deutschen Zeitungen. Ansonsten setze ich auf eine freie, unabhängige Presse und habe einen hohen Respekt vor Journalisten."

"Wir sind immer sehr gut damit gefahren, zumindest in Deutschland, dass wir uns gegenseitig respektieren", sagte Merkel. Sie akzeptiere "Pressefreiheit als eine ganze wesentliche Säule einer Demokratie". Die USA erwähnte Merkel in ihrer Antwort nicht. US-Präsident Donald Trump kritisiert US-Medien beständig heftig. So hat er sie als "Feinde des Volkes" bezeichnet.

Kritik am Freitag

Deutschland hatte die neue US-Regierung am Freitag so deutlich wie nie kritisiert und ein klares Bekenntnis zu westlichen Werten eingefordert. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) warnte die USA zum Auftakt der Konferenz vor "Alleingängen" in der Außenpolitik. Die Trump-Regierung dürfe nicht über "die Köpfe der Partner hinweg" etwa mit Moskau eigene Absprachen treffen. Merkel erinnerte Washington am Freitag in Berlin daran, dass die Stärke der USA durch die Nato gewachsen sei.

Harsche Kritik an Trump von McCain

Kritik an Trump kam am Freitag nicht nur von Europäern. Der mächtige US-Senator John McCain sagte in München, die US-Regierung sei unsortiert. Das zeige die Causa Michael Flynn. Der hatte als Nationaler Sicherheitsberater zurücktreten müssen, weil er noch vor Trumps Amtsübernahme mit dem russischen US-Botschafter über US-Sanktionen gegen Russland gesprochen und dies verheimlicht hatte. McCain sagte, Trump widerspreche sich häufiger selbst. Manchmal sei das, was Trump tue, das Gegenteil von dem, was er sagt. McCain warb für die transatlantische Zusammenarbeit und sagte: "Ich glaube mit Stolz an den Westen."

Merkel und Pence wollen nach der Begegnung auf dem Podium zu einem 45-minütigen Gespräch hinter verschlossenen Türen zusammenkommen. Außerdem sind Statements von UN-Generalsekretär António Guterres und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg geplant. Mit Spannung erwartet wird zudem der Auftritt des russischen Außenministers Sergej Lawrow. Am Abend soll der scheidende Bundespräsident Joachim Gauck mit dem Ewald-von-Kleist-Preis der Sicherheitskonferenz geehrt werden.

Die Sicherheitskonferenz in München ist nach dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel und der G20-Außenminister in Bonn das dritte Forum in dieser Woche, bei dem sich Vertreter der Trump-Regierung vorstellen. Unter den Teilnehmern sind rund 30 Staats- und Regierungschefs sowie etwa 80 Außen- und Verteidigungsminister. Weitere Themen neben der neuen US-Außenpolitik sind auch die Spannungen mit Russland, der Syrien-Krieg und der Ukraine-Konflikt.

Kurz: Zusammenarbeit zwischen USA und Europa sehr wichtig

Österreichs Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hält die Zusammenarbeit zwischen den USA und Europa weiterhin für sehr relevant. Die USA sowie die Überlegungen, mit welchen Entwicklungen unter dem neuen Präsidenten Donald Trump zu rechnen ist, seien das große Thema in den bisherigen Gesprächen bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag gewesen, erklärte Kurz abends gegenüber Journalisten.



Kurz hofft weiters auf eine "Entkrampfung" der Beziehung zwischen den USA und Russland. Auch sollte das nun wieder stärker gewordene Blockdenken zurückgedrängt werden, um die Sicherheit und Stabilität auf dem Kontinent zu gewährleisten.

Aus Wirtschaftsperspektive hielt er fest, dass sich zunehmender Protektionismus negativ auswirke und Österreichs Wirtschaftsbeziehungen zu den USA nicht zu unterschätzen seien. Kurz traf am Freitag unter anderem mit dem US-Unternehmer Peter Thiel zusammen, der Donald Trump im Wahlkampf unterstützt hatte. Der Außenminister rechnet in diesem Bereich zwar mit Veränderungen, er hofft jedoch, dass sie "nicht so tiefgreifend" und so rasch erfolgen.

Nicht alleine lassen

Am Samstag trifft Kurz mit seinem italienischen Amtskollegen Angelino Alfano zusammen. Diskutieren will er mit ihm etwa die Flüchtlingsthematik und pocht dabei auf eine "klare Haltung" für den Mittelmeerraum. Hier sei wichtig, dass Italien und Griechenland nicht allein gelassen werden, auch müssten Behörden wie Frontex mit dem richtigen Mandat ausgestattet sein. Auf der Balkanroute habe man bewiesen, dass das Schließen funktioniere, betonte Kurz.

Von derartigen Initiativen und Ideen aus einzelnen Mitgliedsländern lebe die EU, dies sei nicht außergewöhnlich, erklärte er auf Nachfrage. Das Schließen der Balkanroute sei zwar zunächst von vielen kritisiert worden, werde inzwischen aber begrüßt, meinte er außerdem.

(APA, 18.2.2017)