CSU-Chef Seehofer hält sich politische Zukunft offen

Berlin – CSU-Chef Horst Seehofer lässt seine politische Zukunft offen. Im "Spiegel" deutete er an, möglicherweise auch über die bayerische Landtagswahl im kommenden Jahr hinaus Parteivorsitzender und Ministerpräsident zu bleiben. "Darüber führe ich gerade Gespräche mit meiner Partei, auch mit meinen Amtsvorgängern", sagte er laut Vorabbericht. "Am 6. Mai werden wir unsere Bundestagsliste aufstellen. Bis dahin will ich in dieser Frage Klarheit schaffen", fügte er hinzu.

Seehofer hat bisher angekündigt, sich mit der Landtagswahl 2018 als Spitzenpolitiker zurückzuziehen. Allerdings deutete er in den vergangenen Monaten auch mehrfach an, möglicherweise seine Pläne zu ändern und über 2018 hinaus Regierungschef in Bayern bleiben zu wollen. Zudem brachte Seehofer die Möglichkeit ins Spiel, im Zusammenhang mit der Bundestagswahl schon in diesem Jahr den CSU-Vorsitz abzugeben. Als Bedingung nannte er wiederholt, der künftige Parteichef müsse ein politisches Amt in Berlin übernehmen.

Fairness-Abkommen

Wie Seehofer dem "Spiegel" sagte, hat er sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am Rande der Bundesversammlung in Berlin am vergangenen Sonntag auf ein Fairness-Abkommen geeinigt. "Wir waren uns einig, dass wir das Fairness-Gebot im Wahlkampf nicht verletzen wollen. Ich glaube, wir werden das besser hinbekommen, als viele erwarten", sagte der CSU-Chef. Vergleiche von Schulz mit US-Präsident Donald Trump, wie sie Finanzminister Wolfgang Schäuble gezogen hatte, lehnte Seehofer ab. "Wir greifen die politische Haltung von Herrn Schulz an, nicht seine Person", betonte er. (Reuters, 17.2.2017)