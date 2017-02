IT-Dienstleister Accenture kündigt Schaffung von 15.000 US-Jobs an

Zehn Innovationszentren sollen errichtet werden

Der Technologie-Dienstleister Accenture will 15.000 Stellen in den USA schaffen und damit einer Verschärfung der Visa-Regeln für ausländische IT-Fachkräfte vorbeugen. Das Unternehmen will nach Angaben vom Freitag 1,4 Mrd. US-Dollar (1,31 Mrd. Euro) in die Hand nehmen, um sein Personal in den USA zu schulen. Zudem sollen zehn Innovationszentren entstehen.

Belegschaft soll auf 65.000 steigen

Bis 2020 wird die US-Belegschaft den Plänen zufolge um 30 Prozent auf über 65.000 steigen. Das in Dublin beheimatete Unternehmen Accenture beschäftigt die Mehrzahl seiner weltweit rund 380.000 Mitarbeiter in Indien.

Unter der Regierung von Präsident Donald Trump ist der Ruf laut geworden, Arbeitsvisa-Regeln für Ingenieure ausländischer IT-Zentren zu verschärfen, damit mehr Jobs in den USA entstehen können. (APA, 17.02.2017)