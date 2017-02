Hirscher erstmals RTL-Weltmeister, Leitinger holt Silber

Zweimal Edelmetall für den ÖSV in St. Moritz: Hirscher verteidigt Halbzeitführung gegen fulminanten Überraschungsmann Leitinger – Bronze an Norweger Haugen

St. Moritz – Marcel Hirscher ist erstmals in seiner Karriere Riesentorlauf-Weltmeister. Der Salzburger verwies am Freitag in St. Moritz Überraschungsmann Roland Leitinger um 0,25 Sekunden auf den zweiten Platz, für den 25-Jährigen ist es einer der größten Erfolge seiner so erfolgreichen Laufbahn. Bronze holte mit dem Norweger Leif Kristian Haugen (+0,71) ebenfalls ein Außenseiter.

"Ich bin megahappy", meinte der bald sechsfache Gesamtweltcup-Sieger Hirscher. "Es war anstrengend und sauschwierig. Ich bin oben gut gefahren, habe dann ordentlich verloren und dann gewusst, ich muss alles geben." Leitinger war im Ziel überglücklich: "Ich habe voll durchgezogen, wollte einfach Gas geben, und das ist mir gelungen. Es hat sich leicht angefühlt, weil ich gut Ski gefahren bin."

Undankbarer Vierter wurde Henrik Kristoffersen, der höher als Landsmann Haugen eingeschätzt worden war. Auf dem fünften Platz landete Philipp Schörghofer, der nach Teil eins noch an zweiter Stelle rangierte. Gold-Mitfavorit Alexis Pinturault fiel in der Entscheidung von Platz drei auf Platz sieben zurück. Der Tiroler Manuel Feller, der nach dem ersten Durchgang an Position 33 rangierte, verzichtete auf ein Antreten im Finale.

Zwischenfall mit Fliegerstaffel

Der zweite Durchgang wurde nach einem Zwischenfall, der auf das Konto der Fliegerstaffel der Schweizer Armee geht, mit 30 Minuten Verspätung gestartet. Ein Flugzeug zerstörte in der Pause das über dem Zielgelände gespannte Tragseil einer TV-Kamera, die daraufhin in den Zielbereich stürzte. Verletzte gibt es laut offiziellen Angaben nicht, der Liftbetrieb wurde aber aus Sicherheitsgründen eingestellt, wodurch zahlreiche Läufer erst mit Verspätung auf den Berg kamen.

Hirscher gewann seine fünfte Goldene bei Weltmeisterschaften. Dazu hält er bei drei WM-Silbermedaillen. Mit dem 2009 verstorbenen Toni Sailer war bis dato bei internationalen Titelkämpfen nur ein Österreicher erfolgreicher als Hirscher. Der Tiroler ist mit seinen sieben Weltmeistertiteln auch der erfolgreichste WM-Teilnehmer überhaupt.

Das ÖSV-Team hält nun bei zweimal Gold sowie dreimal Silber und zweimal Bronze in St. Moritz. Damit ist die Vorgabe von Verbandspräsident Peter Schröcksnadel, der von "sechs bis acht Medaillen" gesprochen hat, bereits zwei Bewerbe vor WM-Ende erfüllt. Am Samstag und Sonntag stehen noch die Slalom-Entscheidungen bei Damen und Herren auf dem Programm. (APA, red, 17.2.2017)

Endstand des Herren-Riesentorlaufs der alpinen Ski-WM am Freitag in St. Moritz:

1. Marcel Hirscher (AUT) 2:13,31 Min.

2. Roland Leitinger (AUT) +00,25

3. Leif Kristian Haugen (NOR) +00,71

4. Henrik Kristoffersen (NOR) +00,76

5. Philipp Schörghofer (AUT) +00,85

6. Matts Olsson (SWE) +00,93

7. Alexis Pinturault (FRA) +00,98

8. Justin Murisier (SUI) +00,99

9. Mathieu Faivre (FRA) +01,05

10. Riccardo Tonetti (ITA) +01,16

Zweiter Durchgang:

1. Roland Leitinger (AUT) 1:06,30 Min.

2. Felix Neureuther (GER) +0,11

3. David Chodounsky (USA) +0,13

4. Steve Missillier (FRA) +0,14

5. Justin Murisier (SUI) +0,16

6. Marcel Hirscher (AUT) +0,28

7. Linus Straßer (GER) +0,36

8. Loic Meillard (SUI) +0,38

9. Gino Caviezel (SUI) +0,39

10. Erik Read (CAN) +0,41

Erster Durchgang:

1. Marcel Hirscher (AUT) 1:06,73 Min.

2. Philipp Schörghofer (AUT) +0,26

3. Alexis Pinturault (FRA) +0,35

4. Matts Olsson (SWE) +0,39

5. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,48

6. Roland Leitinger (AUT) +0,53

7. Leif Kristian Haugen (NOR) +0,54

8. Mathieu Faivre (FRA) +0,78

9. Riccardo Tonetti (ITA) +0,85

10. Filip Zubcic (CRO) +0,97