Wir spielen Nintendo Switch: Unser Ersteindruck von Konsole und Games

Martin und Zsolt spielen die ersten Games Nintendos neuer Spielkonsole

Am 3. März erscheint Nintendos nächste Spielkonsole Switch. Im Rahmen eines Anspiel-Events in Wien konnten Martin und ich die Hardware und die ersten Games (erneut) ausprobieren. In unserem Zusammenschnitt zeigen wir euch unter anderem das Boxspiel "Arms", die Sammlung "1-2 Switch", Multiplayer-Rennen in "Mari Kart 8 Deluxe" und kooperatives Chaos in "Snipperclips". Besonders positiv aufgefallen sind uns die vielseitigen Joycon-Controller und das flexible Konzept der Konsole. Beim Launch-Line-up konnte uns speziell ein Klassiker bislang mehr überzeugen als die Partyspiele mit Technikdemo-Charakter.

Falls ihr Fragen zur Switch habt, stellt diese gerne hier im Forum. Falls ihr die Konsole ebenfalls schon ausprobieren konntet, sind wir eure Meinungen gespannt! (Zsolt Wilhelm, 18.2.2017)

