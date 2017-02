"Lie Lie Land": Donald Trump und Theresa May tanzen zusammen

Die anonyme Street-Art-Künstlerin "Bambi" zeigt eine eigene Version des Oscar-nominierten "La La Land"

In London findet man seit Donnerstag ein besonderes Kunstwerk: Die anonyme Street-Art-Künstlerin "Bambi" stellt darin eine der bekanntesten Szenen des Films 'La La Land" nach. Nur sind statt Emma Stone und Ryan Gosling Großbritanniens Premierministerin Theresa May und US-Präsident Donald Trump zu sehen. Zu finden ist das Kunstwerk in der Cross Street 40 unter dem Namen "Lie Lie Land".

Die Idee kam der anonymen Künstlerin laut der "Huffington Post", nachdem sie das Filmplakat für "La La Land" in der ganzen Stadt gesehen hatte: "Ein glückliches Paar, das sorgenlos tanzt in einem Film, der in einer sehr düsteren politischen Zeit erschienen ist." (red, 17.2.2017)