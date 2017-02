Ski-WM: Fliegerstaffel brachte Seilkamera zum Absturz

Flugzeug zu tief unterwegs – FIS-Renndirektor Markus Waldner: "Das wird ein Nachspiel geben"

St. Moritz – Bei der alpinen Ski-WM in St. Moritz wäre es am Freitag beinahe zu einer Katastrophe gekommen. Ein Flugzeug der Showtruppe "PC-7 Team" der Schweizer Luftwaffe durchtrennte das Aufhängekabel einer Seilbahnkamera, worauf Teile der Kamera aus großer Höhe in den Zielraum stürzten. Verletzt wurde nach Angaben der ermittelnden Polizei Graubünden niemand.

Der Start des zweiten Durchangs beim Riesentorlauf der Herren musste allerdings um eine halbe Stunde verschoben werden. Denn wegen des Zwischenfalls musste der Athleten-Lift angehalten werden, das abgerissene Seil war auf das Seil des Lifts gefallen. Neben anderen Athleten saßen auch Marcel Hirscher und Philipp Schörghofer zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Lift und kamen verspätet im Startbereich an.

"Es ist so, dass ein Flugzeug der Schweizer Luftwaffe das Tragseil der SRF-Kamera touchiert hat", berichtete Roman Rüegg von der Graubündner Kantonspolizei. Die Maschine habe den Flugplatz im nahe gelegenen Samedan "selbstständig" erreicht, "aus Sicherheistgründen stellte die Sesselbahn Salastrains den Betrieb ein, die Polizei sowie die Militärbehörden haben die Untersuchungen aufgenommen."

Show-Flieger erwischt vor DG 2 des H-Slaloms das Kabel der Seilkamera wodurch d. in den Zielraum stürzt! 🙏🏼 keine Verletzten! #stmoritz2017 pic.twitter.com/TpsFZROMyl — Christian Diendorfer (@James_Dien) February 17, 2017

FIS-Renndirektor Markus Waldner sagte im ORF."Wir haben das im Vorfeld schon getestet, sie hätten wissen müssen, wie tief sie fliegen können. Der ist sicher zu tief geflogen. Das wird sicher ein Nachspiel geben."

Erinnerungen an den Drohen-Vorfall im Dezember 2015 in Madonna di Campiglio kamen auf, als Marcel Hirscher während seiner Fahrt im zweiten Durchgang des Nachtslaloms von einer abstürzenden Drohne nur ganz knapp verfehlt worden warf.

Rund um Sport-Großereignisse häufen sich derartige Vorfälle, weil im Zuge der TV-Berichterstattung seit langem Live-Bilder aus der Luft sehr begehrt sind. Auch während der vergangene Sommerspiele in Rio de Janeiro war im Olympia-Park eine Seilkamera aus 20 Metern höhe abgestürzt, dabei wurden sieben Personen verletzt. (APA, sid, 17.2.2017)