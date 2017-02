Historischer Kalender – 19. Februar

1797 – Im Frieden von Tolentino muss Papst Pius VI. die Romagna, Bologna und Ferrara an Frankreich abtreten.

1807 – Eine britische Flotte erzwingt die Durchfahrt durch die Dardanellen.

1912 – Urga (ab 1924 Ulan Bator – Ulaanbaatar) wird Hauptstadt der nach dem Ende des chinesischen Kaiserreichs unabhängigen Mongolei.

1932 – In Berlin wird der Film "Rasputin" oder "Der Dämon der Frauen" mit Conrad Veidt uraufgeführt.

1942 – Erster japanischer Luftangriff auf das australische Festland, Ziel der Bombenflugzeuge ist die Hafenstadt Darwin.

1942 – In Rom in der Auvergne beginnt der von der Vichy-Regierung angestrengte Prozess gegen "die Verantwortlichen für die Niederlage Frankreichs im Jahre 1940", zu denen die Politiker Edouard Daladier und Leon Blum sowie General Maurice Gamelin gehören.

1977 – In Itzehoe demonstrieren etwa 10.000 Kernkraftwerksgegner friedlich gegen die Anlage Brokdorf.

1992 – Die ersten Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner gewinnt Bush nur knapp gegen seinen Herausforderer Buchanan.

2002 – Amoklauf in Oberbayern: Ein 22-Jähriger erschießt zwei ehemalige Arbeitskollegen in Eching, sowie seinen früherenLehrer, und sprengt sich anschließend in die Luft.

Geburtstage:

Heinrich Leopold Wagner, dt. Dramatiker (1747-1779)

Gabriele Münter, dt. Malerin (1877-1962)

Fritz Lobeck, schweiz. Maler (1897-1973)

Willy Domgraf-Fassbaender, dt. Bariton (1897-1978)

Walter Clenin, schweiz. Maler (1897-1988)

Harriet Hartmann, öst. Großindustrielle (1907-1998)

Stan(ley) Kenton, US-Jazzmusiker (1912-1979)

Carson McCullers, US-Schriftstellerin (1917-1967)

Wladyslaw Bartoszewski, poln. Schriftst. und Politiker (1922-2015)

Hugo Portisch, öst. Journalist (1927- )

Jean-Pierre Ponnelle, franz. Regisseur (1932-1988)

Wolfgang Fritz, öst. Schriftsteller (1947- )

Falco (Johann Hölzl), öst. Popsänger (1957-1998)

Hana Mandlikova, tschech. Tennisspielerin (1962- )

Benicio Del Toro, US-Schauspieler (1967- )

Gianluca Zambrotta, ital. Fußballspieler (1977- )

Todestage:

Georg Büchner, dt. Dramatiker (1813-1837)

Multatuli (Eduard Dekker), niederl. Autor (1820-1887)

Knut Hamsun, norweg. Schriftsteller (1859-1952)

Enrique Gonzalez Martinez, mexikan. Autor (1871-1952)

Deng Xiaoping, chin. Politiker (1904-1997)



(APA, 19.2.2017)