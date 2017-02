Pinguin Crosby im Tausender-Klub

Der kanadische Hockey-Star aus Pittsburgh ist nach zwei Vorlagen und dem Siegestreffer gegen Winnipeg der 78 NHL-Profi mit mehr als 1000 Scorer-Punkten

Pittsburgh – Karriere-Meilensteins für Sidney Crosby. Der Star der Pittsburgh Penguins knackte am Donnerstag die Marke von 1.000 Scorer-Punkten. Beim 4:3-Erfolg seines Teams gegen die Winnipeg Jets nach Verlängerung bereitete der Kanadier bereitete zunächst die Treffer durch Chris Kunitz (7.) und Phil Kessel (54.) vor, ehe er in der Overtime den späten Siegtreffer selbst erzielte. Crosby ist der 86. NHL-Profi im Tausender-Klub.

Damit hat der zweifache Olympiasieger und zweifache Stanley-Cup-Champion im Grunddurchgang nun insgesamt 369 Tore und 633 Vorlagen auf dem Konto. "Ich stand schon eine ganze Zeit kurz davor, deswegen ist es sehr schön, dass es geklappt hat und wir auch gewonnen haben", erklärte der 29-Jährige nach dem Match. Crosby brauchte 757 Partien im Grunddurchgang für die 1.000 Punkte, damit ist er der zwölftschnellste Spieler der Liga-Geschichte, der die Marke überspringen konnte.

"Das beweist, was er für ein Spieler ist", schwärmte Pittsburgh-Coach Mike Sullivan. Zügigster Scorer ist nach wie vor die Legende Wayne Gretzky, er brauchte lediglich 424 Partien für die Vierstelligkeit.

Für Michael Grabner und Michael Raffl setzte es mit ihren Teams diesmal Niederlagen. Grabner verlor mit den Rangers das New Yorker Derby gegen die Islanders, seinen Ex-Club, mit 2:4. Für die Rangers war es die erste Niederlage nach zuletzt sechs Siegen. Raffl unterlag mit den Philadelphia Flyers auswärts den Edmonton Oilers mit 3:6. (APA, red, 17.2. 2017)

Ergebnisse von Donnerstag:

New York Islanders – New York Rangers (mit Grabner) 4:2, Edmonton Oilers – Philadelphia Flyers (mit Raffl) 6:3, Pittsburgh Penguins – Winnipeg Jets 4:3 n.V., New Jersey Devils – Ottawa Senators 0:3, Buffalo Sabres – Colorado Avalanche 2:0, St. Louis Blues – Vancouver Canucks 4:3, Minnesota Wild – Dallas Stars 3:1, Los Angeles Kings – Arizona Coyotes 3:5.