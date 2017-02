Bank Austria Kunstpreis an Ars Electronica und Andrea Schurian

Linzer Veranstaltungsreihe erhält 100.000 Euro – Wie im Vorjahr weitere 100.000 Euro an Crowdfunding-Projekte der heimischen Kreativszene

Wien – Die Ars Electronica darf sich über den mit 100.000 Euro dotierten Großen Bank Austria Kunstpreis freuen. Ebenfalls prämiert wird STANDARD-Kulturchefin Andrea Schurian, an die der Kulturjournalismus-Preis geht (8.000 Euro), sowie das Musikprojekt united heartbeat, das den Crowdfunding-Preis erhält (10.000 Euro). Die Auszeichnungen werden Freitagabend im Theater in der Josefstadt überreicht.

Insgesamt werden beim Bank Austria Kunstpreis 218.000 Euro ausgeschüttet. Neben den bereits genannten Preisen werden Crowdfunding-Kampagnen aus dem Kulturbereich im Ausmaß von 100.000 Euro unterstützt. Durch die Drittelfinanzierung werden so gemeinsam mit weiteren Financiers mehr als 330.000 Euro für die heimische Kreativszene aufgestellt. Heuer konnten somit 33 Kampagnen einem erfolgreichen Ergebnis zugeführt werden.

Ehrung für soziales Engagement

Bei der am Freitag stattfindenden Gala gibt es auch eine Ehrung für soziales Engagement: Den mit 85.000 Euro dotierten Bank Austria Sozialpreis teilen sich Projekte aus allen neun Bundesländern – von den Kunstworkshops "Sowieso!" für Kinder mit Behinderungen in Wien bis zur Jugendarbeit "Köpfe wie Du & Ich" in Lustenau. Pro Vorhaben gibt es 9.000 Euro, zusätzliche 4.000 Euro gehen als Sonderpreis an "Amigo@Work" in Oberösterreich, bei dem Wirtschaftstreibende Flüchtlingen im Züge ihres Asylverfahrens erste Einblicke in den heimischen Arbeitsmarkt bieten. (APA, 17.2.2017)