Goldie Hawn, Schauspielerin und Opernballgast

Die Schauspielerin wünscht sich eine ordentliche Limousine für ihren Wien-Besuch, Lugner checkt schon

Bevor Goldie Hawn, der prominente Gast von Richard Lugner auf dem am 23. Februar stattfindenden Opernball, erfrischt und ausgeruht in Wien ankommen wird, wird sie schon eine kleine Pause in London eingelegt und sich dort von ihrem Jetlag erholt haben. Der Zeitunterschied von Los Angeles nach Wien beträgt immerhin neun Stunden.

Tesla und Benz

Die Schauspielerin wird am Dienstag leider ohne Kurt Russell, dafür mit Filmproduzentin Teri Schwartz am Wiener Flughafen landen. Nachdem die 71-jährige Schauspielerin daheim in Los Angeles einen Tesla fährt, wollte Lugner für ihren Wien-Aufenthalt ebenfalls einen Tesla X ordern. Auch die übliche Abhol-Stretchlimo wäre eine Option gewesen. Jetzt sorgt aber Goldie Hawns Präferenz für "eine ordentliche Limousine" für Verwirrung.

Der Baumeister will ihr nun einen Mercedes organisieren, den sie während ihres gesamten Aufenthalts immer und jederzeit nutzen kann. Auch der dazugehörige Fahrer muss ständig abrufbar sein. Er soll weiters des Englischen mächtig sein und eine Liste mit Restaurantgeheimtipps für gutes Wiener Essen parat haben. (Jutta Kroisleitner, 17.02.2017)