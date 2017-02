Adam Sandler als Hollywood-Manager in Netflix' "Sandy Wexler"

Streamingdienst veröffentlichte offiziellen Trailer für Spielfilm mit Sandler und Jennifer Hudson

Los Gatos – Als schrulliger Manager ist Adam Sandler in der Netflix-Produktion "Sandy Wexler" zu sehen. Der Streamingdienst veröffentlichte einen ersten offiziellen Trailer zum Spielfilm, der ab 14. April zu sehen ist.

Sandler spielt in der titelgebenden Rolle den schrulligen Manager, der im Hollywood der 1990er eine Gruppe exzentrischer Künstler vertritt. In einem Vergnügungspark entdeckt er die talentierte Sängerin Courtney Clarke (Jennifer Hudson) und verliebt sich in sie. (red, 17.2.2017)