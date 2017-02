"Sie haben Angst": PewDiePie kämpft mit Medien und Neonazis

Youtube-Star moniert gezielte "Diskreditierungskampagne" – Kritiker warnen vor gefährlichen Trittbrettfahrern

Youtuber Felix Kjellberg alias PewDiePie hat nach einem kritischen Bericht der Zeitung Wall Street Journal über dessen antisemitische Satirevideos zum Gegenangriff geblasen.

"Sie nehmen das aus dem Kontext heraus und portraitieren mich als Nazi", sagt Kjellberg in einem Video. "Ich entschuldige mich für die Wortwahl, da ich weiß, dass ich Leute damit verletzt habe und ich gebe zu, dass der Scherz zu weit gegangen ist. Ich mag es, Grenzen auszuloten, aber ich sehe mich selbst als Nachwuchskomiker."

Clash der Kulturen

Kjellberg hatte für das kritisierte Video einen afrikanischen Anbieter dafür bezahlt, in einer Videobotschaft ein Schild mit der Aufschrift "Death to all Jews" hochzuhalten. Der Youtuber wollte die Unmöglichkeiten des Internets aufzeigen. In anderen Beiträgen parodierte er Hitler und spielte auch die Hymne der Nationalsozialistischen Partei ein. Google hatte PewDiePie daraufhin aus Youtubes einkommensträchtigstem Werbekanal geworfen, Netzwerkpartner Disney die Zusammenarbeit mit dem 27-jährigen Schweden aufgelöst.

Kjellberg macht dafür nicht seine Scherze sondern den Beitrag des Wall Street Journals verantwortlich. Das WSJ habe seine Worte mit Absicht aus dem Kontext genommen, um ihn in schlechtes Licht zu rücken.

pewdiepie PewDiePies Stellungnahme.

"Try again, motherfuckers!"

"Klassische Medien mögen Internetpersönlichkeiten nicht, da sie Angst vor ihnen haben. Wir haben so viel Einfluss und so eine starke Stimme und ich denke nicht, dass sie das verstehen", sagt Kjellberg, der mehr als 50 Millionen Youtube-Abonnenten zählt. Die Geschichte "war ein ein Angriff der Medien gegen mich, um mich zu diskreditieren und meinen Einfluss zu mindern. Aber ich bin noch immer hier, mache immer noch Videos. Schöner Versuch, Wall Street Journal. Try again, motherfuckers!"

In seiner Stellungnahme äußert Kjellberg seinen Frust über die Art und Weise, wie manche Medien mit bekannten Persönlichkeiten umgehen. Beispielsweise werde oft darüber berichtet, wie viel Geld der Schwede mit seinen Videos verdient, aber nicht, dass er gleichzeitig "Millionen für wohltätige Zwecke" gesammelt habe. Er schätze sich sehr glücklich, habe seinen seinen finanziellen Erfolg selbst jedoch nie zum Thema gemacht.

Schwulenwitze

Wie das Magazin Wired anmerkt, könnte die jüngste Kontroverse um den Entertainer allerdings vielschichtiger sein, als er es in seinen Beiträgen darstelle. PewDiePie habe über die vergangenen Jahre stets mit extremen kokettiert, in seinen Videos Begriffe wie "gay," "retard," und "autistic" als Beleidigungen eingesetzt und oftmals Vergewaltigungsscherze in seine an sich sehr heiteren, fast schon komödiantischen Videos eingebaut, um sein vorwiegend junges Publikum zu unterhalten.

Dafür hat es auch von Seiten der Community immer wieder Kritik gehagelt, doch Kjellberg selbst und dessen viele Fans hatten diese Bemerkungen als überspitze Ausdrucksweisen in einem satirischen Umfeld gerechtfertigt.

Trolle und Neonazis

Das Problem daran sei laut Kritikern zwar auch die allgemeine Verharmlosung, die von PewDiePie, aber auch Internettrollen gerne mit dem Begriff "lol jk" (laughing out loud just kidding) entschuldigt wird, dramatischer sei jedoch, wie der Unterhalter damit extremen Bewegungen in die Hände spiele.

Nachdem sich Kjellberg die Haare blond färbte und begann Hitler-Witze in seine Videos einzubauen, dauerte es nicht lange, bis Neonazi-Strömungen ihn als Helden feierten, berichtet Wired. US-amerikanische Alt-Right-Gruppierungen sehen sich durch das, was der Schwede selbst als Satire betrachtet, tatsächlich in ihrer Einstellung und in ihren Umgangsformen und Sprechweise bestätigt. Und auch die jüngste Kampfansage an klassische Medien resoniert – ob gewollt oder nicht – mit dem Populismus des US-Präsident Donald Trump.

Unbequeme Trittbrettfahrer

Auch wenn Kjellbergs in seiner Antwort auf das Wall Street Journal das Gegenteil behauptet: Der Grund für Disneys und Googles Distanzierung vom Youtube-Superstar könnte letztendlich nicht nur mit der bissigen Satire zu tun haben, die durch einen Zeitungsbericht in Kritik geriet, sondern auch mit den – nicht nur für Image bewusste Konzerne – unbequemen Trittbrettfahrern, die PewDiePie als Vehikel für ihre Botschaften für sich entdeckt haben.

Dass dies nicht das Bild ist, das der Entertainer von sich in der Öffentlichkeit wissen will, erklärte er dieser Tage mehrmals. "In keiner Weise unterstütze ich irgendwelche hasserfüllten Einstellungen." (zw, 17.2.2017)