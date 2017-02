Trump poltert gegen Medien, Obama und viele mehr

Medien seien unehrlich, arbeiteten nicht im Interesse des amerikanischen Volkes

Washington – US-Präsident Donald Trump hat eine lange Pressekonferenz für einen massiven Angriff auf die Medien, die Vorgängerregierung und andere genutzt. Die Medien seien sehr unehrlich, sie arbeiteten nicht im Interesse des amerikanischen Volkes, sagte Trump am Donnerstag in Washington. Die Journalisten verstünden nicht, was die Menschen im Land bewege, sagte er. Die Arbeit seiner eigenen Regierung hingegen lobte Trump: "Diese Regierung arbeitet wie eine gut geölte Maschine", meinte der US-Präsident.

Die Medien hingegen würden bewusst nicht darüber schreiben, was für Erfolge seine Regierung in den ersten vier Wochen erzielt habe. Trump hatte einen sehr holprigen Start hingelegt. Gerichte wiesen ihn wegen des von ihm erlassenen Einreiseverbotes für Menschen aus sieben mehrheitlich islamisch geprägten Ländern in die Schranken. Sein Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn stürzte über ein Telefongespräch mit dem russischen US-Botschafter. Diese Information wurde dann an die Medien weitergegeben. "Die Leaks sind echt, die Nachrichten sind fake", sagte Trump dazu. Außerdem meinte er zu seinen Russland-Kontakten: "Sie können so viel über Russland reden, so viel sie wollen – alles sind fabrizierte Fake News ... es ist alles Fake News. Es ist alles Fake News."

"Ich habe ein Chaos geerbt"

Die Pressekonferenz nahm bisweilen bizarre Formen an. So behauptete Trump zunächst, er habe die Wahl mit dem größten Abstand an Wahlmännerstimmen seit Reagan gewonnen. Als ihn ein Reporter darauf ansprach, dass das nicht stimmt, sagte Trump lapidar: "Diese Information wurde mir so gegeben."

Trump glaubt außerdem, er habe von seinem Vorgänger Barack Obama ein Chaos übernommen, das er nun beseitigen müsse. "Ich habe ein Chaos geerbt. Zu Hause und im Ausland. Arbeitsplätze verlassen in Strömen unser Land, der Nahe Osten ist ein Desaster", sagte Trump.

Die rund einstündige Pressekonferenz, die von Tiraden gegen Medien, die Vorgängerregierung und auch Hillary Clinton gekennzeichnet war, sorgte bei Beobachtern für Kopfschütteln. CNN-Moderator Wolf Blitzer sagte unmittelbar nach Ende der Pressekonferenz nur "Wow!"

