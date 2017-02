Haftbefehl gegen Journalisten: Justiz greift Zeitung in Sambia an

Kritische Berichte über Präsident Lungu unerwünscht

Lusaka – Die Justiz in Sambia hat ihren Kampf gegen die unabhängige Zeitung "The Post" weiter eskaliert. Die Polizei nahm die Frau des Zeitungseigentümers fest und stellte die leitende Redakteurin Joan Chirwa unter Hausarrest, wie örtliche Medien am Donnerstag berichteten.

Die Regierung hatte die Zeitung im Juni vergangenen Jahres wegen angeblich unbezahlter Steuern geschlossen. Das Blatt berichtete oft kritisch über Präsident Edgar Lungu.

Die Polizei hatte bei dem Zugriff am Mittwochabend auch versucht, Eigentümer Fred M'membe festzunehmen. Er befand sich Berichten zufolge jedoch außer Landes. Auch gegen seinen Anwalt Nchima Nchito lag ein Haftbefehl vor. M'membes Haus wurde am Donnerstag von mehr als einem Dutzend Polizisten bewacht.

Das Team um Eigentümer M'membe und seiner Frau Mutinta hatte zum Missfallen der Regierung im November die Zeitung "The Mast" gegründet. Die Polizei versuchte, den Druck der neuen Zeitung zu unterbinden. Die Zeitung war am Donnerstag jedoch in Lusaka erhältlich, der Hauptstadt des Landes im südlichen Afrika. (APA, dpa, 16.2.2017)