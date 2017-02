Häupl: "Der Lobautunnel wird kommen"

Die Diskussion um den umstrittenen Lobautunnel ist entschieden. "Der Tunnel wird kommen", sagte der Wiener Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) im Interview mit dem STANDARD. Mit der Asfinag sei alles geklärt, auch die Finanzierung sei auf Schiene. Der grüne Koalitionspartner hat sich vehement gegen den Tunnel unter den Nationalpark ausgesprochen und wollte bis Ende 2016 Alternativen präsentieren – was bis dato aber nicht passiert ist.

Laut Häupl ist beim Milliardenprojekt Spital Nord mit einem weiteren Kostenanstieg zu rechnen. Der Konkurs einer Fassadenfirma "hat de facto alle finanziellen Reserven gefressen". Häupl geht davon aus, dass das Spital "vor der nächsten Gemeinderatswahl 2020 eröffnet wird". Bisher wurde von einer Vollinbetriebnahme 2018 ausgegangen.

STANDARD: Die Bundesregierung hat sich auf ein Paket für den Neustart geeinigt. Sind damit für Sie Neuwahlen vom Tisch?

Häupl: Das ist schwer zu beurteilen. Die Adaptierung des Regierungsprogramms ist, was Inhalt und Tempo anbelangen, sehr vernünftig. Es gibt aber auch Themen, die mir fehlen, etwa die Novellierung des Mietrechts. Das wäre etwas, das dringlich ansteht und für Städte sehr relevant ist. Ein wesentlicher Punkt dabei sind die Zuschläge. Sie sind extrem unübersichtlich, willkürlich und ungerecht. Das sind die wirklichen Preistreiber in dem Sektor, der dem Mietrecht unterliegt. Aber unterm Strich: Ich bin zufrieden. Jetzt geht es darum, dass man das Paket umsetzt.

STANDARD: SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler strebt auf Bundesebene eine Mehrheit mit Grünen und Neos an. Was sagen Sie zu der Festlegung?

Häupl: Ich soll den Bundesgeschäftsführer kommentieren? Ich werde den Teufel tun. Ich bin grundsätzlich der Meinung, über Koalitionsbrücken geht man erst, wenn man davorsteht.

STANDARD: Wie beurteilen Sie diesen frühen Vorstoß?

Häupl: Gar nicht.

STANDARD: Wäre das für Wien eine Variante?

Häupl: Wir haben ja Rot-Grün. Das ist auch okay. Ich bin grosso modo zufrieden. Wir sind zwei verschiedene Parteien, die nicht völlig gleich denken und nicht immer gleich ticken. Darum gibt es manchmal mehr Diskussionsbedarf, manchmal weniger.

STANDARD: Seit einiger Zeit gibt es innerhalb der Wiener SPÖ heftige Konflikte. Sie haben eine Art Mediationsgruppe eingerichtet. Wie geht dort die Arbeit voran?

Häupl: Es ist eine Perspektivengruppe, und sie funktioniert. Am Ende des Tages, das ist spätestens der Landesparteitag am 29. April, wird es Lösungen geben.

STANDARD: Umfasst sie einen weiteren Umbau der Stadtregierung?

Häupl: Alles ist möglich. Nix ist fix.

STANDARD: Steht er im Raum?

Häupl: Ich werde das für mich behalten. In der Vertrauensgruppe wird über anstehende Themenfelder gesprochen. Ich halte es auch nicht für unkeusch, dass man einem 67-Jährigen, der bald 23 Jahre im Amt ist, fragt, wie es weitergeht. Das halte ich für legitim. Man hätte es etwas höflicher und respektvoller machen können. Auch in diesem Punkt werden wir Klarheit schaffen.

STANDARD: Was sagen Sie den Genossen Christian Deutsch, Gerhard Schmid und Harald Troch, die Ihnen den Rücktritt nahelegen?

Häupl: Wir haben etwa 50.000 Mitglieder. Drei, davon zwei ehemalige Hauptamtliche, haben dieses Ansinnen an mich gestellt. Ich nehme es zur Kenntnis.

STANDARD: Sie kandidieren beim Parteitag im April als Parteivorsitzender. Rechnen Sie mit einem Gegenkandidaten?

Häupl: Möglich ist alles. Ich halte das aber nicht für ein Unglück. Aber ich halte das Bild für komisch, ich solle meine Nachfolge benennen. Das ist das Prinzip des Erbhofbauern.

STANDARD: Die Landeshauptleute Erwin Pröll und Josef Pühringer haben angekündigt zurückzutreten. Hermann Schützenhöfer hingegen will im Jahr 2020 erneut antreten. An wen wollen Sie sich eher halten?

Häupl: Das ist meine Entscheidung.

STANDARD: Der Bund hat sich auf ein Integrationspaket mit Verschärfungen und Sanktionen verständigt. Ist das der Wiener Weg?

Häupl: Ich halte das, was von Staatssekretärin Muna Duzdar ausgehandelt wurde, für sehr gut. Wie in allen Bereichen gibt es einen Punkt, der mir nicht wirklich zentral erscheint. Das ist das Verschleierungsverbot.

STANDARD: Warum hat die SPÖ dem überhaupt zugestimmt?

Häupl: Weil man nicht alles andere wegschmeißen will. Wenn man in einer Koalition Verhandlungen führt, dann kann man nicht davon ausgehen, dass man immer 100 Prozent kriegt.

STANDARD: Mehr als jeder fünfte Mindestsicherungsbezieher ist mittlerweile Asylberechtigter, hat Wien die Situation im Griff?

Häupl: Zur Stunde schon. Es ist eine Herausforderung. Die Leute gehen dorthin, wo es bereits Communitys gibt, also in die große Stadt. Das ist viel wichtiger als die Mindestsicherung.

STANDARD: 700 Millionen Euro sind heuer für die Mindestsicherung budgetiert, geht sich das aus? 2016 wurden 130 Millionen nachdotiert.

Häupl: Das ist nicht der Punkt. Denn die Zahl der Bezieher ist nicht einfach steuerbar. Wenn nötig, wird nachdotiert. Entscheidend ist unser Bemühen, diese Menschen in Arbeit zu bringen. Eine funktionierende Arbeitsmarktpolitik ist die beste Sozialpolitik.

foto: heribert corn

In Wien gilt jeder Bau mit einer Höhe von über 35 Metern als Hochhaus. "In anderen Städten ist das die Höhe einer Hundehütte", sagt Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) in Bezug auf das Hochhausprojekt am Wiener Heumarkt-Areal.