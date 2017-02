TV- und Radiotipps für Fernsehen, 17. Februar

Dreiteiler über Hugo Portisch zum 90er, Dolezal-Doku über Falco, Vera Russwurms Jugendsünden und Tilda Swinton als schöne "Julia"

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Was geschieht bei Hypnose? Hypnose wird vor allem in medizinisch-therapeutischen Bereichen eingesetzt und ist eine seit Jahren auch wissenschaftlich anerkannte Methode. Die Anwendungen sind vielfältig: von der Raucherentwöhnung bis zur Schmerztherapie. Bis 18.51, ORF 2

20.15 PORTRÄT

Hugo Portisch – Aufregend war es immer: Journalist aus Leidenschaft (1/3) Für die dreiteilige Doku sprechen zwei langjährige Wegbegleiter – Journalist Heinz Nußbaumer und Historiker Oliver Rathkolb – mit Hugo Portisch. Der erste Teil widmet sich den Anfängen der außergewöhnlichen Laufbahn Hugo Portischs. Von Beginn an trat er für die politische Unabhängigkeit des Journalismus ein. Höhepunkt war das von ihm als Kurier-Chefredakteur initiierte Rundfunkvolksbegehren im Jahr 1964. Um 21.10 Uhr folgt Folge 3 der legendären Österreich II-Reihe Aufbruch aus dem Chaos über die politische Auferstehung Österreichs im April 1945. Bis 22.40, ORF 3

20.15 DREITEILER

Heimatleuchten: Österreich von oben – Unsere Geschichte (3/3) Im letzten Teil der Reihe geht es um Österreichs Geschichte, die mit Luftaufnahmen visualisiert wird. Bis 21.15, Servus TV

20.15 FALCO-FESTSPIELE

Falco – Die ultimative Dokumentation Ultimativ ist relativ, mehr Bescheidenheit hätte es beim Sendungstitel auch getan. Dennoch ist es sehenswert, denn Falcos langjähriger Freund und Regisseur seiner Videos, Rudi Dolezal, zeigt mit neuem Material viele Facetten des österreichischen Popstars, der am 19. Februar 60 Jahre alt geworden wäre. Um 22.15 Uhr folgt Falco lebt: Seine besten Videos und um 23.15 Uhr steht bei Falco – Donauinsel Live das Konzert beim Donauinselfest 1993 auf dem Programm. Bis 0.35, Puls 4

21.00 MAGAZIN

Makro: Zukunft der Rente Die Themen: 1) Riester-Rente: Hält sie, was sie verspricht? 2) Rentner-Armut: Für wen reicht die Rente noch? 3) Vorbild-Rente Funktioniert das Modell Österreich? Bis 21.30, 3sat

21.15 GESPRÄCH

Was bewegt Hugo Portisch? Journalistenlegende Hugo Portisch feiert am 19. Februar seinen 90. Geburtstag. Michael Fleischhacker trifft ihn zu einem Gespräch über alles: also Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Bis 22.10, Servus TV

22.25 RETRO

Jugendsünden usw. Vera Russwurm und Steffi Werger blicken bei Michael Ostrowski zurück. Bis 22.55, ORF 1

22.35 TILDA SWINTON

Julia (F/USA/MEX 2008, Erick Zonca) Als ihre mexikanische Nachbarin ihren eigenen Sohn kidnappen will, fasst Julia einen Plan: Sie schnappt sich selbst den Jungen und erpresst dessen Großvater. Tilda Swinton in einer atemlosen großen Soloperformance: von der haltlosen Trinkerin zur toughen Kämpferin. Bis 0.55, 3sat

magnolia pictures & magnet releasing

22.45 DOKUMENTATION

Universum History: Alexander der Große – Bis ans Ende der Welt (2/2) Eroberer, Entdecker, Zerstörer und Städtegründer: Alexander der Große erschuf in weniger als einem Jahrzehnt eines der größten Imperien der Geschichte. Und er verbreitete die griechische Kultur von der Donau bis zum Hindukusch. Bis 23.30, ORF 2

23.00 FILMFESTIVAL

Aspekte Das Magazin steht ganz im Zeichen des Berliner Filmfestivals: die Filme, die Favoriten und die Stars der heurigen Berlinale. Bis 23.45, ZDF

23.45 MEISTERWERK

Pulp Fiction (USA 1994, Quentin Tarantino) Immer noch unerreicht: Tarantinos Gangsterfarce, die Uma Thurman und John Travolta zum Twistcontest spült und Harvey Keitel zum Oberchecker macht. Grandioser Soundtrack! Bis 2.25, SRF 2