"Fortsetzung folgt": Bei welchem Film wäre das eine gute Idee?

Bei manchen Filmen will man einfach unbedingt wissen, wie sie weitergehen würden. Welche Fortsetzung wünschen Sie sich?

Der Schriftsteller Jamie hat das vermeintlich Unmögliche geschafft. Er ist nach Portugal geflogen, hat dort Aurelia an ihrem Arbeitsplatz aufgespürt, ihr an Ort und Stelle einen Antrag gemacht, und sie hat tatsächlich Ja gesagt. Und das Ganze, ohne jemals ein einziges normales Gespräch geführt zu haben. So geschehen im Weihnachtskultfilm "Tatsächlich Liebe". Wie ist es den beiden seither im kalten England ergangen? Hat das erste gehaltvolle Gespräch, dass die beiden in einer gemeinsamen Sprache führten, sie bereits entzweit, oder leben sie noch in glücklicher Zweisamkeit? Fans des Films können sich freuen, denn die Antwort kommt – es ist eine (kurze) Fortsetzung in Arbeit.

Manche Filme verlangen geradezu nach einer Weiterführung der Geschichte. Man muss sich nur zurückerinnern an "Kill Bill – Volume 1". Beatrice Kiddo tötet mit einem schnellen Messerwurf Vernita Green und bietet deren kleiner Tochter, die das Ganze mitangesehen hat, Revanche an, sobald sie erwachsen sei. Perfektes Material für ein "Kill Bill, Vol. 3", doch bisher gibt es keine Anzeichen dafür.

Will man es wirklich wissen?

Der Wunsch, zu wissen, wie es den Protagonisten nach dem Abspann ergangen ist, ist verständlich. So mancher Film lässt einen auch mit einem offenen Ende mit sämtlichen Fragen alleine zurück. Doch oft genug hätte man es bei mancher Fortsetzung hinterher lieber nicht gewusst, was den Drehbuchautoren noch zu dem Thema einfallen würde.

To be continued?

Bei welchen Filmen wünschen Sie sich dringend eine Fortsetzung? Bei welchen Filmschlüssen sind noch Fragen offen? Und welche Fortsetzungen wären besser nie passiert? (aan, 21.2.2017)