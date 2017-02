Bis zu 250 Verletzte

Islamabad – Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Schrein liberaler Sufi-Muslime in Südpakistan sind mindestens 72 Menschen getötet worden. Bis zu 250 weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete der Sender Geo TV am Donnerstag unter Berufung auf den Polizeichef der Provinz. Demnach handelte es sich um einen Selbstmordanschlag. Zu der Tat bekannte sich die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). (APA, 16.2.2017)