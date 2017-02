Ägypten: Mutmaßliche Jihadisten ermorden Christen

Bisher bekannte sich keine Gruppe zu Mordserie

Kairo – Mutmaßliche Jihadisten haben offensichtlich erneut einen Zivilisten in der Unruheregion Nordsinai in Ägypten getötet. Unbekannte erschossen einen Mann christlichen Glaubens in der Provinzhauptstadt Al-Arish am Donnerstag aus einem Auto heraus, berichteten die Bewohner. Das Opfer – ein Lehrer – starb noch am Tatort, die Angreifer flüchteten.

In den vergangenen zehn Tagen waren bereits zwei weitere Ägypter der christlichen Minderheit in dem Gebiet getötet worden. Bisher bekannte sich keine Gruppe zu den Morden.

Im Norden der Sinai-Halbinsel operieren seit Jahren Jihadisten, die 2014 der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die Treue geschworen und viele Anschläge auch in anderen Landesteilen verübt hatten. Die ägyptische Armee führt einen teilweise offenen Kampf gegen die Extremisten. Die Region ist militärisches Sperrgebiet. (APA, 16.2.2017)