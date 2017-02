ORF-Thriller "Pregau" für Goldene Kamera nominiert

In Kategorie "Bester deutscher Mehrteiler/Miniserie" – Preisverleihung am 4. März in Hamburg

Hamburg/Essen/Wien – Mit "Pregau – Kein Weg zurück" hat eine österreichisch-deutsche Koproduktion in der Kategorie "Bester deutscher Mehrteiler/Miniserie" heuer Chancen auf eine Goldene Kamera. Neben "Pregau" sind der Dreiteiler "Ku'damm 56" und die fünfteilige Produktion "Morgen hör ich auf" nominiert, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung heißt. Der Sieger wird bei der Verleihung am 4. März in Hamburg gekürt.

Für die unter anderem mit den Schauspielern Heike Makatsch und Wotan Wilke Möhring sowie TV-Moderator Johannes B. Kerner besetzte Jury ist die Koproduktion von ORF und ARD, die in Deutschland unter dem Titel "Mörderisches Tal – Pregau" lief, "verstörend, fesselnd und voll morbidem Charme". In der Geschichte rund um ein Dorf, zwei Familien und einen Polizisten, der einen Teufelskreis aus Sex, Tod und Gewalt auslöst, werde die Spannung "bis zum überraschenden Finale gehalten". (APA, 16.2.2017)