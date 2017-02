Amadeus-Awards: Voting für den FM4-Award begonnen

Werden auf fünf Finalisten reduziert – Bekanntgabe der weiteren Nominierungen am 27. Februar

Wien – Der diesjährige "Amadeus Austrian Music Award" wirft seinen Schatten voraus: Ab sofort stellen sich 20 Acts dem Voting für den FM4-Preis. Ausgewählt wurden sie von der Redaktion des ORF-Radios, nun können die Hörer in einer ersten Runde fünf Finalisten bestimmen. Diese werden, so wie die Nominierungen in den weiteren Kategorien, am 27. Februar feststehen. Dann erfolgt eine zweite Votingrunde.

Zur Wahl stehen unter anderem Avec, Der Nino aus Wien, Voodoo Jürgens, Yung Hurn, Granada, Leyya oder White Miles. Im Vorjahr konnte sich Schmieds Puls durchsetzen und den FM4-Award gewinnen. Die "Amadeus Austrian Music Awards" werden am 4. Mai im Wiener Volkstheater verliehen. Die Gala wird live-zeitversetzt auf ORF eins übertragen, FM4 ist mit Live-Einstiegen dabei. (APA, 16.2.2017)