Seniorenrat-Preis für Gösser, Schelte für "Kleine Zeitung"

Senioren-Rose für wirklichkeitsnahe Darstellung von älteren Menschen, "Nessel" für die Verbreitung "lebensfremder Klischees"

Wien – Der Seniorenrat hat gemeinsam mit dem Österreichischen Journalistenclub wieder die Medienpreise Senioren-Rose für wirklichkeitsnahe Darstellung von älteren Menschen sowie die Senioren-Nessel für die Verbreitung "lebensfremder Klischees" vergeben. Der Sieg in der Kategorie Werbung ging an den Spot "Bergauf" für Gösser-Bier, in der Kategorie Medien an eine ORF-Sendung über eine aktive Achtzigjährige ("Mit 80 voll im Leben" in "Unterwegs in Österreich") und in der Kategorie Bild an ein via APA verbreitetes Bild von Seniorenheimbewohnern, die einen gestohlenen Maibaum mit ihren Rollatoren zurückholten.

Für die "Nessel" gab es laut Organisatoren "erfreulicherweise" gar keine Werbenominierung; in der Kategorie Medien ging der Preis an einen "Kleine Zeitung"-Kommentar zur Pensionspolitik und in der Kategorie Bild an den ORF, weil er ein Foto eines Pensionisten auf einer Parkbank in einen negativen Zusammenhang gestellt habe. Die Verleihung fand auf Einladung von Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) am Mittwochabend im Parlament statt. (APA, 16.2.2017)