Siebenter Podestplatz in Folge für Kraft

Österreicher Weltcup-Zweiter von Normalschanze in Pyeongchang – Pole Kot feiert mit vier Punkten Vorsprung zweiten Saisonsieg

Pyeongchang – Stefan Kraft hat sich auf Anhieb sehr gut mit den Olympiaschanzen für die Winterspiele 2018 angefreundet. Einen Tag nach seinem achten Weltcupsieg erreichte der Salzburger am Donnerstag in dem wegen der Windbedingungen auf die Normalschanze verlegten Skisprung-Bewerb den zweiten Platz. Der Pole Maciej Kot feierte mit 4,0 Punkten Vorsprung seinen zweiten Sieg.

Kraft nur noch 60 Punkte hinter Stoch

Mit seinem siebenten Podestplatz in Serie verkürzte Kraft als Zweiter in der Gesamtwertung den Rückstand auf den Tagessechsten Kamil Stoch (Polen) um 40 auf 60 Punkte. Sechs Bewerbe stehen noch aus. Vorerst folgt aber die WM in Lahti mit dem ersten Bewerb von der Normalschanze am 25. Februar. "Im Moment passt alles zusammen, jetzt freue ich mich richtig auf die WM", erklärte der Ex-Tourneesieger.

In Südkorea geht es in einem Jahr um Olympia-Medaillen. "Beide Schanzen sind sehr gelungen", hatte Kraft vor dem Bewerb gemeint und der WM-Dritte von Falun zeigte auch auf dem kleineren Bakken seine Qualitäten. Dem Schanzenrekord von 113,5 Metern in der Qualifikation ließ er 106 und 107 Meter folgen. "Ich bin so happy", meinte der 23-Jährige nach dem neuerlichen Podestplatz und gab zu, dass man bei den stark wechselnden Windverhältnissen auch Glück gebraucht habe.

Bei Kraft war alles eitel Wonne. "Ich kann im Wettkampf genau das zeigen, was ich draufhabe, das gibt viel Selbstvertrauen", betonte er. "Ich genieße es einfach."

Hayböck und Aigner unter besten 15

Der Pongauer war der einzige Österreicher in den Top Ten. Michael Hayböck (99,5/104,5) landete an der 13. Stelle. "Ich habe mich ganz gut erfangen, es waren gute Ansätze dabei", resümierte der Oberösterreicher. Clemens Aigner wiederholte den 15. Platz vom Vortag und stellte damit sein bestes Karriere-Resultat ein.

Im sechsköpfigen WM-Aufgebot des ÖSV ist der 24-Jährige dennoch nicht dabei. Cheftrainer Heinz Kuttin nominierte Kraft, Hayböck, Manuel Fettner, Andreas Kofler, Markus Schiffner und Gregor Schlierenzauer, der aber noch an Sturzverletzungen im rechten Bein laboriert.

Der 25-jährige Kot (108,5/110,5) verbesserte sich dank des besten Sprungs im Finales von der vierten Stelle auf eins. Nach dem Ex-aequo-Erfolg mit Peter Prevc in Sapporo stand der Schützling des Tiroler Trainers Stefan Horngacher diesmal alleine auf dem Podest ganz oben. Halbzeit-Spitzenreiter Peter Prevc (109/102) musste mit dem vierten Rang vorliebnehmen. Hinter dem Deutschen Andreas Wellinger (99/112), der sich im Finale vom 16. auf den dritten Rang schob. (APA, 16.2.2017)

Weltcup-Skispringen am Donnerstag:

1. Maciej Kot (POL) 256,2 (108,5/110,5)

2. Stefan Kraft (AUT) 252,2 (106,0/107,0)

3. Andreas Wellinger (GER) 240,8 (99,0/112,0)

4. Peter Prevc (SLO) 240,0 (109,0/102,0)

5. Daniel-Andre Tande (NOR) 238,8 (111,5/104,5)

6. Kamil Stoch (POL) 231,7 (100,0/107,5)

7. Jewgenij Klimow (RUS) 230,5 (107,0/106,0)

8. Dawid Kubacki (POL) 228,3 (101,5/105,5)

9. Andreas Wank (GER) 226,3 (102,0/103,0)

10. Robert Johansson (NOR) 224,6 (102,5/111,5)

weiter:

13. Michael Hayböck (AUT) 217,9 (99,5/104,5)

15. Clemens Aigner (AUT) 217,0 (108,0/94,5)

20. Manuel Fettner (AUT) 212,8 (97,0/105,0)

27. Markus Schiffner (AUT) 203,6 (100,5/97,0)

nicht für das Finale qualifiziert u.a.:

32. Stefan Huber (AUT)

40. Philipp Aschenwald (AUT)

Gesamtweltcup:

(nach 21 von 27 Konkurrenzen)

1. Kamil Stoch (POL) 1280 Punkte

2. Stefan Kraft (AUT) 1220

3. Daniel-Andre Tande (NOR) 1119

4. Domen Prevc (SLO) 899

5. Maciej Kot (POL) 883

6. Andreas Wellinger (GER) 848

7. Michael Hayböck (AUT) 671

8. Manuel Fettner (AUT) 622

Nationencup:

1. Polen 4383

2. Österreich 3949

3. Deutschland 3931

4. Slowenien 2740

5. Norwegen 2675