Peinliche Momente der User – Leidensgeschichten neu erzählt

Die Pubertät ist nicht einfach. Schon gar nicht für leicht zu errötende Teenager. Ein Forum Best-of

"Mama, Papa ihr seid so peinlich!" Das hören Eltern ihre Kinder nicht selten sagen, begleitet von einem mal mehr, mal weniger starken Gefühl des Fremdschämens. So manche Eltern fordern diesen Satz sogar heraus bevor die Kinder mit hochrotem Kopf den Ort des Geschehens verlassen. Die Frage nach den blamablen Momenten der User – ob als Eltern oder Kinder –, hat in diesen viele Erlebnisse ins Gedächtnis gerufen. Im folgenden eine Leidensgeschichte wie sie die Foren erzählen – nacherzählt in einem fiktiven Gespräch, das so auch hätte stattfinden können.

Haben Sie Erinnerungen an Situationen, die Ihnen damals peinlich waren und auf die Sie heute stolz sind?

Können Sie sich noch an Ihr peinlichstes Erlebnis erinnern?

Das kostet natürlich Punkte im Coolness-Ranking. Haben Sie den Punkteverlust später wieder wettgemacht?

Alkoholkonsum lässt viele Teenager glauben cool zu sein, kann aber auch schnell in Peinlichkeiten ausarten. Kennen Sie das Gefühl?

Gibt es Situationen, bei denen der ganze Tisch in Gelächter ausbricht?

Apropos erster Freund. Das erste Mal ist oft nichts wovon man, beispielsweise der Oma erzählen würde, oder?

Sie haben selbst schon Kinder? Nach diesen Erzählungen versuchen Sie vermutlich Ihre Kinder nicht zu blamieren oder?

Dieses "Dreck im Gesicht der Kinder mit Spucke wegwischen" machen Sie aber nicht, oder?

Oh! Sie sind Ihren Kindern nicht immer peinlich?



Ein großer Auftritt!



Können Sie diese Erlebnisse mit noch peinlicheren übertrumpfen? Hier haben Sie ein Forum des gemeinsamen Fremdschämens. Mehr peinliche Erinnerungen der User gibt es hier zum Nachlesen: Wenn Eltern peinlich sind – eine Leidensgeschichte. (luh, 22.3.2017)