Volkstheater sagt Premiere von "Keine Angst" ab

Uraufführung stattdessen im Theater im Bahnhof in Graz

Wien/Graz – Das Volkstheater hat die für Freitag geplante Uraufführung von "Keine Angst. Eine Heimgartenrevue" in der Spielstätte Volx/Margareten abgesagt. Die von Ed. Hauswirth inszenierte Koproduktion mit dem Theater im Bahnhof soll stattdessen im März in Graz stattfinden und erst danach in Wien gezeigt werden.

Weitere Details zu Gründen der Absage nannte das Volkstheater auf APA-Anfrage nicht. An den geplanten Vorstellungsterminen in den Bezirken zeigt das Volkstheater nun "Die Blonde, die Brünette und die Rache der Rothaarigen". (APA, 16.2.2017)