Spotify verlegt US-Zentrale ins neue World Trade Center

Musikstreamingdienst wächst in den USA rasant

Der schwedische Musikstreamingdienst Spotify verlegt seine US-Zentrale in einen Wolkenkratzer im wiederaufgebauten World Trade Center in New York. Mit dem Umzug Anfang kommenden Jahres sichere Spotify gut 830 bestehende Arbeitsplätze und schaffe 1.000 neue, teilte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch mit.

Four World Trade Center

Das US-Geschäft des Unternehmens ist bisher in Manhattan angesiedelt, also bereits in der Nachbarschaft der neuen US-Zentrale. Spotify zieht 2018 in den Wolkenkratzer namens Four World Trade Center, der vom japanischen Architekten Fumihiko Maki entworfen wurde. Das Gebäude ist damit das erste vollständig vermietete auf dem Areal, auf dem einst die bei den Anschlägen am 11. September 2001 zerstörten Zwillingstürme standen.

Der Musikstreamingdienst Spotify wächst derzeit vor allem in den USA rasant. Dort hat sich die Zahl der Abonnenten allein im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. (APA, 16.2. 2017)