New York Fashion Week: Von Westernstiefeln und Ex-Knackis

foto: ap/kathy willens

Ralph Lauren zeigte in seinem New Yorker Shop seine zweite "See now, buy now"-Show und damit – im Gegensatz zu den meisten anderen Designern – Frühjahrsmode in Braun, Beige, Schwarz. Passend dazu: die von oben bis unten mit Orchideen dekorierten Wände. Unter den Models: All-American Lieblingsmodel Kendall Jenner.